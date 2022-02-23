Праздничный клип в честь Дня защитника Отечества от ГУ МВД России по Челябинской области

Главное управление МВД России по Челябинской области поздравляет сотрудников органов внутренних дел и жителей региона с Днем защитника Отечества. Культурный Центр ведомства подготовил праздничный клип, посвященный Дню защитника Отечества.

«Этот праздник неизменно остаётся символом мужества, силы духа и преданности интересам государства, - говорится в поздравлении. - Отмечая его, мы вспоминаем славные подвиги российского воинства. Отдаём дань уважения стойкости и героизму наших предков, в боях отстоявших свободу и независимость Родины. Огромная благодарность нашим ветеранам, фронтовикам, труженикам тыла. На их долю выпали суровые испытания, но они с честью выдержали их и ценой невероятных усилий вернули мир на нашу землю».

В ГУ МВД отметили, 23 февраля – особый день и для сотрудников органов внутренних дел. Служба людей в погонах никогда не была легкой, она требует высочайшей ответственности, повседневной самоотверженности, стойкости и поэтому всегда остается почетной и уважаемой.