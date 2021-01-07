Празднование Рождества в Челябинской области обошлось без происшествий

Празднование Рождества Христова в Челябинской области обошлось без происшествий.
Все религиозные учреждения региона, где в ночь с шестого на седьмое января проходили службы (в храмах, соборах и церквях Южного Урала состоялось 123 религиозных мероприятия), находились под пристальным наблюдением пожарных и полицейских.
Сотрудники МЧС провели с церковными работниками инструктажи на тему соблюдения требований пожарной безопасности и вручили соответствующие памятки. Также были проверены первичные средства пожаротушения, работоспособность запасных эвакуационных выходов, безопасность и исправность электрооборудования.
Полицейские, представители добровольных народных дружин, сотрудники частных охранных организаций и казаки обеспечивали в местах проведения церковных служб правопорядок и общественную безопасность.
Сотрудники ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения заторовых ситуаций организовали распорядительно-регулировочные действия.
Благодаря проведенному комплексу мероприятий нарушений общественного порядка и пожаров во время празднования Рождества Христова на территории Челябинской области не произошло.
Фото ГУ МВД и ГУ МЧС по Челябинской области