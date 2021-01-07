В Челябинске этой ночью вывезено почти три тысячи тонн снега

В Челябинске за два дня тест на коронавирус сдали 788 человек

В Челябинской области за время пандемии с ковидом справились более 23 тысяч южноуральцев

В Челябинской области создали искусственный интеллект для слежки за транспортом

Празднование Рождества в Челябинской области обошлось без происшествий

В Челябинской области ограничат доступ на Рождественские службы в храмах

Три города Челябинской области встретят Рождество в режиме «черного неба»

Пострадавшую в ДТП журналистку из Карталов на реанимобиле доставили в больницу Челябинска

Губернатор и Митрополит поздравляют южноуральцев с Рождеством

Празднование Рождества в Челябинской области обошлось без происшествий

Празднование Рождества Христова в Челябинской области обошлось без происшествий.

Все религиозные учреждения региона, где в ночь с шестого на седьмое января проходили службы (в храмах, соборах и церквях Южного Урала состоялось 123 религиозных мероприятия), находились под пристальным наблюдением пожарных и полицейских.

Сотрудники МЧС провели с церковными работниками инструктажи на тему соблюдения требований пожарной безопасности и вручили соответствующие памятки. Также были проверены первичные средства пожаротушения, работоспособность запасных эвакуационных выходов, безопасность и исправность электрооборудования.

Полицейские, представители добровольных народных дружин, сотрудники частных охранных организаций и казаки обеспечивали в местах проведения церковных служб правопорядок и общественную безопасность.

Сотрудники ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения заторовых ситуаций организовали распорядительно-регулировочные действия.

Благодаря проведенному комплексу мероприятий нарушений общественного порядка и пожаров во время празднования Рождества Христова на территории Челябинской области не произошло.

Фото ГУ МВД и ГУ МЧС по Челябинской области