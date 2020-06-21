Предприятие Группы ММК тестирует КАМАЗ на сжиженном природном газе

Предприятие Группы ПАО "ММК" (Челябинская область) - ООО "Автотранспортное управление" - тестирует самосвал КАМАЗ-65115 на сжиженном природном газе.

Спецпроект реализуется в рамках сотрудничества лидера российского грузового машиностроения и Магнитогорского металлургического комбината - одного из крупнейших мировых производителей стали, давнего корпоративного клиента ПАО «КАМАЗ», а также одного из основных поставщиков металла.

По словам исполняющего обязанности директора ООО "АТУ" Владимира Цейтина, экспериментальный автомобиль доставлен на предприятие и введен в эксплуатацию в начале июня, срок тестирования техники составляет три месяца.

«Кроме этого, в рамках реализации спецпроекта специалисты учебного центра «КАМАЗа» на базе АТУ провели обучение по эксплуатации и ремонту газомоторной техники КАМАЗ десяти водителей ООО «Автотранспортное управление» и сотрудников, ответственных за выпуск автомобилей на линию», - рассказал Владимир Цейтин.

При участии руководства ПАО «ММК» достигнуто соглашение о предоставлении «КАМАЗом» ООО «Автотранспортное управление» уникального партнерского предложения, предусматривающего государственное субсидирование внедрения техники на СПГ.

На первом этапе планируется приобретение десяти единиц техники, работающей на сжиженном природном газе. Договор поставки находится на стадии согласования, «КАМАЗ» готов приступить к исполнению заказа АТУ уже в июле. А в августе на территории Магнитогорского металлургического комбината компания НОВАТЭК вводит в эксплуатацию заправку СПГ.

Как сообщил Владимир Цейтин, уменьшение вредных воздействий на окружающую среду традиционно является одной из стратегических целей руководства комбината. Относительно новый вид газомоторного (сжиженный метан) - экологически чистое топливо. При этом его стоимость по сравнению с дизельным при почти идентичном расходе - в два раза ниже.

«В планах нашего предприятия - в течение ближайших двух-трех лет максимально обновить автопарк техникой на СПГ», - рассказал Владимир Цейтин.

Примечательно, что реализуемый с ПАО «КАМАЗ» проект по экологичному топливу - не единственный. Параллельно ведутся проекты по переоборудованию большегрузной техники «Автотранспортного управления» на битопливный режим работы.

Это современная российская разработка, позволяющая посредством незначительного дооборудования дизельных БелАЗов работать им одновременно и на дизельном топливе, и на СПГ. Такой режим не позволяет полностью отказаться от применения дизеля, но позволяет частично заместить его экологически чистым сжиженным газом.

Испытания опытных образцов закончены, достигнут показатель 40-50-процентного замещения, прорабатывается вопрос поставки серийных комплектов битопливного оборудования, рассказали в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».