Председатель Центрального суда Челябинска хотела перебраться в Седьмой кассационный суд

Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева хотела занять место в Седьмом кассационном суде, но проиграла место Галине Фроловой из Златоуста (Челябинская область).

ВККС отобрала судей в четыре кассационных и один апелляционный суд общей юрисдикции.

Как сообщает издание ВККС «Право.ру», меньше повезло председателю Центрального районного суда Челябинска Рамзие Лутфуллоевой и судье Верховного суда Республики Башкортостан Артуру Искандарову. Они метили в судьи Седьмого кассационного СОЮ, но ВККС отказала им в рекомендациях.

А вот повезло Галине Фроловой из Златоуста. Галина Фролова более 20 лет проработала судьей Златоустовского городского суда Челябинской области, а теперь решила занять место в Седьмом кассационном СОЮ. Больше всего к ней возникло вопросов относительно конфликта интересов. Выяснилось, что в прошлом Фролова рассмотрела несколько дел с участием организации, в которой работает брат ее мужа. Как пояснила сама судья, она узнала об этом, только когда готовила документы для участия в конкурсе.

«Честное слово, я не знала, что он там трудится. Если бы знала, то, конечно, заявила самоотвод», — заверила претендентка.

В завершение у Фроловой спросили, достаточно ли у нее опыта для работы в кассационном суде. На это претендентка рассказала, что в прошлом ее приглашали на работу в областной суд, но она не смогла по семейным обстоятельствам. Сейчас, по словам судьи, она чувствует в себе силы для работы в кассации и считает, что ее опыта для этого будет достаточно. Верховный суд поддержал кандидатуру Фроловой. ВККС к нему прислушалась и выдала претендентке рекомендацию.

Напомним, имя председателя Центрального районного суда Челябинска Рамзии Лутфуллоевой уже не раз появлялось в СМИ. В конце ноября 2018 года, когда в Совет судей Челябинской области поступили жалобы от двух судей Центрального районного суда Инны Марковой и Елизаветы Котляровой. квалификационная коллегия судей Челябинской области отправила председателя суда в отставку. Затем высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации отменила это решение.