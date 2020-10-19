Представитель ЧЦЗ включен в общественный совет министерства экологии Челябинской области
Заместитель технического директора, начальник управления охраны труда, промышленной и экологической безопасности входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода Дмитрий Кустов включен в состав постоянного общественного совета министерства экологии Челябинской области.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», на первом заседании нового совета в его состав также были избраны представители научного сообщества, экологи крупных промышленных предприятий и активисты общественных экологических организаций региона.
По словам министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева, общественный совет необходим для повышения качества и эффективности экологической работы. Уже в ближайшее время будут созданы рабочие группы по самым актуальным направлениям: охрана водных объектов, охрана атмосферного воздуха, обращение с твердыми бытовыми отходами. Заседания совета планируется проводить не реже одного раза в квартал, однако рабочие группы по конкретным вопросам и проблемам будут собираться по мере необходимости, первые рабочие группы соберутся по трем важнейшим направлениям до конца октября 2020 года.
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