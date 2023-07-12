Представитель военного следственного отдела встретился с участниками СВО в госпитале ветеранов войн Челябинска

Заместитель руководителя военного следственного отдела СКР по Челябинскому гарнизону Игорь Лепёшкин встретился в стенах областного госпиталя ветеранов войн с участниками СВО, проходящими лечение.

Майор юстиции провел личный прием бойцов, участвовавших в специальной военной операции, и членов их семей, проконсультировав по различным вопросам социальной обеспеченности и защищенности участников СВО.

Кроме того, в работу взяты проблемные вопросы нескольких человек, требующие более тщательного разбирательства и взаимодействия с другими госорганами.

Отметим, одним из направлений деятельности военных следственных органов является контроль за исполнением социальных гарантий участников СВО и членов их семей. Получение гражданами этой категорией положенных им выплат, необходимого лечения и иных социальных гарантий находится на особом контроле в Следственном комитете РФ, поскольку для защитников Отечества и членов их семей важно ощущать поддержку со стороны государства.

В военном следственном отделе СКР по Челябинскому гарнизону также напомнили, что сообщения о преступлениях и другие обращения граждан принимаются в ВСО круглосуточно по телефону/факсу: 8(351) 244-09-64 (дежурный); почтовыми отправлениями по адресу: 454018, Челябинск, улица Колхозная, 33; в ходе личного приема посетителей должностными лицами военного следственного отдела.

Руководитель военного следственного отдела по Челябинскому гарнизону подполковник юстиции Дмитрий Богатырь ведет прием по средам, с 15-ти до 18-ти часов. Заместитель руководителя военного следственного отдела по Челябинскому гарнизону майор юстиции Игорь Лепёшкин – по четвергам, с 15-ти до 18-ти часов. Дежурный следователь военного следственного отдела по Челябинскому гарнизону принимает обращения граждан ежедневно, в течение своего дежурства.