Преимущества портативных SSD-накопителей Crucial от Micron

Твердотельные диски (SSD) быстро вытесняют устаревший стандарт HDD, поскольку они обладают выдающимися пропускными способностями, надежностью и долговечностью. За время существования технологии были представлены разные типы и модификации таких накопителей. И в числе самых интересных решений – переносные SSD , которые подключаются к ноутбуку или персональному компьютеру через внешние интерфейсы.

Какие достоинства у портативных SSD

Если говорить о портативных SSD серии Crucial X6, то они существенно экономят время пользователя ПК, обеспечивая более быструю загрузку и передачу файлов, чем жесткие аналоги. Кроме того, твердотельные устройства работают практически бесшумно, т.к. не имеют подвижных частей и представляют собой цельное хранилище в небольшом корпусе.

Максимальная емкость переносного диска от компании Micron составляет 4 Тб. Это позволяет загрузить на носитель большую библиотеку изображений, игр и прочих файлов. Вес комплектующих составляет меньше 40 граммов, что делает их легче ключей от автомобиля.

Среди дополнительных преимуществ носителя:

Совместимость и универсальность. Носитель можно подключать к разным девайсам, включая персональные компьютеры и ноутбуки, игровые консоли, Android-девайсы и пр.;

Большой срок службы и надежность. При разработке этой серии переносных дисков инженеры Micron уделили особое внимание устойчивости к износу и долговечности. Модель рассчитана на падения с высоты до 2 метров, не боится ударов и экстремальных температур. Это позволяет брать ее с собой в командировку, семейное путешествие, на работу, в кафе и любое другое места без риска повреждения;

Вместительность. На переносном носителе Crucial можно держать обширную библиотеку фильмов с Netflix или Amazon. Диск можно подключить к планшетному компьютеру или ноутбуку, чтобы насладиться просмотром любимого фильма или сериала в месте, где отсутствует доступ к Сети. Емкость до 4 Тб позволяет загрузить на диск последний выпуск любимого шутера или другой компьютерной игры;

Простой обмен данных. Теперь вам не придется страдать от медленной передачи данных по сети и всевозможных ограничений на размер файлов, которые отправляются по электронной почте. Ощутите новый уровень скорости выгрузки и делитесь нужными файлами с коллегами, друзьями и партнерами.

Cricial X6 – это революционное решение на рынке портативных SSD, которое станет незаменимым и крайне полезным инструментом для повседневного использования.