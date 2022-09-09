Приветы с фронта: Донбасс благодарит Южный Урал за неоценимую помощь

Гуманитарная помощь от Челябинской области доставлена на Донбасс и роздана бойцам и жителям, сообщает сегодня, девятого сентября, Народный фронт.

«Можно много говорить о том, как важен вклад каждого в проект «Все для Победы». А можно просто посмотреть два видео – от бойцов 9-го батальона «Апостол» под командованием активиста Народного фронта, челябинца Юрия Гагарина с позывным «Ангел», и от 1-го батальона, находящегося на линии сопротивления», - отмечают в региональном отделении ОНФ.

Эти видеописьма южноуральские общественники получили после того, как машина с рекордной партией гуманитарного груза прибыла из Челябинска на Донбасс.