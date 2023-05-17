Приём заявок на Бажовский фестиваль открыт

Сегодня, 17 мая, стартовал прием заявок на участие в XXIX Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества. Фестиваль пройдёт с 30 июня по второе июля на поляне вблизи села Демарино Пластовского района.

Бажовку - именно так называют фестиваль гости и участники - можно смело назвать одним из культурных брендов Южного Урала. В прошлом году Бажовку посетили 55 тысяч человек со всей страны.

В этом году на Бажовском фестивале традиционными площадками останутся «Уральское поселение» и «Мастеровая слобода», на каждой из них пройдет большое количество конкурсов среди участников и мастер-классы. Также гостей ждут «Мастеровая слобода», «Шёлковая горка», этно-город «Уральское поселение», банный фестиваль, ярмарка «Калашный ряд», историческая площадка «Перекрёсток времён» и концертные площадки.

Как уточнили в Министерстве культура Челябинской области, к участию в Бажовском фестивале приглашают самодеятельные коллективы и исполнители по всем жанрам народного творчества, мастера народных ремёсел и самодеятельные художники, поэты и композиторы.

Официальная информация о фестивале, его Положение, перечень площадок и конкурсных программ размещены на официальном сайте мероприятия. Там же желающие могут подать заявку на участие до 10 июня.

Учредителем фестиваля является Министерство культуры Челябинской области. Бажовский фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Государственного Российского Дома народного творчества.