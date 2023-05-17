17.05.2023
Челябинск в 16-ый раз принимал песенный парад имени К.И.Шульженко
17.05.2023
Магнитогорца, не почистившего балкон, будут судить за падение льда на маленького ребенка
17.05.2023
Студентам ЮУрГГПУ вручили стипендии имени Дмитрия Быкова
17.05.2023
Приём заявок на Бажовский фестиваль открыт
17.05.2023
Южноуральцев предупреждают: Мошенники представляются операторами сайта «Госуслуги»
17.05.2023
«Таганай» приветствует прекрасную белокрылую пару: в нацпарк прилетели лебеди
Приём заявок на Бажовский фестиваль открыт
09.02.2023
Перенесены даты Бажовского фестиваля - 2023
24.11.2022
Бажовский фестиваль обернулся для жителя Миасса уголовным делом
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
15.06.2022
Челябинский министр пригласил любителей народного творчества на Бажовку
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023