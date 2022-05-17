ПроБизнес: МегаФон поддержал клиентов-предпринимателей запуском нового сервиса

МегаФон в поддержку бизнеса запустил новый сервис для предпринимателей – «МегаФон ПроБизнес».

Ключевые игроки рынка, партнеры оператора, предоставили льготные условия на услуги логистики, аналитики, создания сайтов, онлайн-бухгалтерии, безопасности и управления продажами. Теперь клиенты МегаФона могут экономить до 50-ти процентов.

Проведя исследование потребностей клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, МегаФон включил в новый сервис предложения от партнеров из разных областей, наиболее эффективно закрывающих бизнес-задачи таких компаний.

Как сообщает пресс-служба МегаФона, пользователям доступны услуги транспортной компании «Деловые Линии», онлайн-бухгалтерия «Мое дело», покупка и продление антивируса «Касперский» от Softline, конструктор сайтов Nethouse, сервисы аналитики рекламы и повышения конверсии Callibri и другие. Эксклюзивным партнером нового решения стала платформа Metacommerce - мультиканальный мониторинг ассортимента и цен конкурентов.

В пресс-службе МегаФона рассказали, что для предпринимателей сейчас особенно актуальна задача по организации бизнеса с использованием отечественных решений без потери качества и по оптимальным ценам. Поэтому оператор развивает сотрудничество с партнерами, в том числе с популярными онлайн-платформами и поставщиками программного обеспечения, чтобы и в этом сегменте предложить клиентам выгодные условия.

Как пояснила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина, «МегаФон ПроБизнес» поможет компаниям малого и среднего бизнеса получать постоянные скидки на решения от партнеров МегаФона, выбирать только необходимые из них и экономить в среднем от трех тысяч рублей на каждом сервисе в месяц.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно выбрать нужную услугу на сайте и оплатить со счета телефона. Стоимость подписки на скидку одного партнера составит 499 рублей в месяц. После регистрации на сайте партнера скидка при покупке применяется автоматически.