Проблема подтопления улицы Валдайской в Челябинске практически решена

Проблема подтопления у Валдайской в Челябинске в настоящий момент практически решена – совместными силами МБУ «ЭВИС» и предприятия «Профнастил», расположенного на данной улице.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, руководство завода продолжит расчистку ближайшего водоотводного коллектора от ила и разросшихся корней. Силами МБУ «ЭВИС» проведены работы по устройству водоотводных валиков и траншей на подтапливаемой в непогоду Валдайской.

В мэрии напомнили, что улица Валдайская находится в промышленной зоне и окружена большим количеством предприятий. Во время дождей вода со всей обширной территории в конечном счете попадает на участок дороги под мостом.

Сегодня, 11 сентября, глава Челябинска Наталья Котова встретилась с председателем совета директоров завода «Профнастил» Игорем Свеженцевым, чтобы обсудить текущую ситуацию на Валдайской.