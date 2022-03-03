Продолжается прием заявок на «Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества»

Стартовал региональный этап «Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья». Площадка для выявления юных талантов в различных направлениях художественного и технического творчества.

Как рассказал руководитель регионального центра технического творчества Челябинской области Владислав Халамов, второй год подряд центр выступает инициатором проведения регионального этапа «Большого детского фестиваля», целью которого является всесторонняя поддержка детей с особыми образовательными потребностями.

«Мы хотим помочь этим детям развить свои творческие способности, стимулировать их интерес к занятиям в различных кружках и секциях, ориентировать их на выбор будущей профессии. Надеемся, что конкурс станет еще одной ступенькой к дальнейшему творчеству и новым результатов, которые помогут им успешно социализироваться в условиях современного общества», - сказал Халамов.

Фестиваль пройдет в три этапа:

- школьный (с 15 февраля до 14 марта 2022 года);

- муниципальный (с 15 марта до 14 апреля 2022 года);

- региональный (с 15 апреля до 3 июня 2022 года).

К участию приглашаются дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в возрасте от пяти до 14 лет, готовые вступить в следующих номинациях:

- профориентационные проекты;

- кино. Анимация;

- декоративно-прикладное творчество;

- медиа;

- фото;

- исполнительское мастерство.

Чтобы стать участником фестиваля, необходимо до десятого марта 2022 года зарегистрироваться на сайте https://robo74.ru/ в разделе «Наши проекты – Профориентация – Большой детский фестиваль» (вне зависимости от тура участия).

Справка:

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, включая детей с ОВЗ», проходит с 2015 года. Проводится по различным направлениям творчества, в том числе: театральное, исполнительское, хореографическое, кино, анимация, декоративно-прикладное, техническое, изобразительное, литературное творчество, фото и т.д. Фестиваль организует и проводит Министерство просвещения Российской Федерации. Организационно-методическое и экспертное сопровождение осуществляет Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий».