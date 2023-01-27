Проект детского загородного центра ММК завоевал награду национального конкурса

Программа загородного центра «Уральские зори», входящего в состав детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область), получила диплом всероссийского конкурса программ и методических кейсов «Лучшая программа организаций отдыха детей и их оздоровления».

По итогам конкурса авторский коллектив программы «Человек и мир вокруг него: проект HUMAN+» награжден дипломом II степени в номинации «Программы стационарных лагерей».

Данный проект – совместная работа детского оздоровительно-образовательного центра «Уральские зори» и Института гуманитарного образования МГТУ имени Носова. Она направлена на формирование у детей soft-компетенций, развитие хорошей памяти, а также таких качеств, как организованность, любознательность, умение планировать. Эти и другие качества и навыки особенно ценны в современном, быстро меняющемся мире.

Программа проводится в формате летних тематических площадок с акцентом на развитие деятельностно-коммуникативных и личностно-ориентированных навыков каждого ребенка. В течение смены ребята собирают наклейки за прохождение занятий и испытаний, а после ее завершения получают призы и сувениры.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», активности и занятия программы «Человек и мир вокруг него: проект HUMAN+» повышают у ее участников интерес к различным наукам и помогают разобраться в профессиях, связанных с межличностным общением, способствуют формированию коммуникативных, социальных и психологических компетенций.

СПРАВКА

Всероссийский конкурс программ и методических кейсов традиционно проводится после завершения летней оздоровительной кампании в два этапа: победители на региональном уровне попадают в национальный отбор.

В 2022 году во всероссийском этапе приняло участие 448 работ из 74 субъектов Российской Федерации, включая программу «Уральских зорей» и программу профильной смены ДООЦ «Горное ущелье» «Образовательный интенсив «Project.mgn».