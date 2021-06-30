Проект РМК «Помощь уже здесь» признали лучшим социальным проектом в России в 2021 году

Русская медная компания (АО «РМК») признана победителем в конкурсе «Лучшие социальные проекты России – 2021». Экспертный совет премии назвал социальный проект РМК «Помощь уже здесь» лучшим в номинации «Неравнодушные. Поддержка и помощь».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, проект стартовал по инициативе Благотворительного фонда РМК в апреле в разгар пандемии и продолжается до сегодняшнего дня.

За это время РМК совместно с фондом предоставила продуктовую помощь для более двухсот тысяч человек, а также закупила для нуждающихся более 16-ти миллионов индивидуальных средств защиты. Помощь получили многодетные семьи, семьи с опекаемыми детьми и детьми-инвалидами, пенсионеры из 235-ти населённых пунктов Свердловской и Челябинской областей. Компания также закупила 100 аппаратов ИВЛ и 98 карет скорой медицинской помощи: они были доставлены в больницы обоих регионов.

«В 2020-м году мы направили почти 2,5 миллиарда рублей на социальные проекты. Несмотря на пандемию, увеличили объём инвестиций на четверть и продолжили финансировать строительство новых социальных объектов. Получило развитие и добровольческое движение РМК: две тысячи человек вступили в ряды наших волонтёров. В их числе жители территорий нашего присутствия и сотрудники предприятий Группы РМК», - отметила Анна Шабарова, вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании.

Ранее Русская медная компания четыре раза побеждала в конкурсе «Лучшие социальные проекты России». Жюри отметило инициативу по установке воркаут-площадок и парков, конкурс школьных социальных проектов «Измени свой город к лучшему», корпоративный спортивный проект «Кубок РМК», а также соревнования по спортивному многоборью «Самый сильный школьник».

СПРАВКА

Конкурс «Лучшие социальные проекты России» — это ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Социальные проекты выявляют лучшие практики, поддерживают и вовлекают их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России. Программа проходит с 2012-го года при поддержке Агентства стратегических инициатив.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан.

В состав Группы РМК входят более 40 предприятий и компаний различной специализации, в том числе восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции.

РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и катанку, электролитическую медную фольгу, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК составляют 390 тысяч тонн меди в катодном эквиваленте.

На предприятиях Группы РМК занято более 25 тысяч штатных сотрудников и персонала подрядных организаций.