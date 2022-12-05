05.12.2022
Наталья Котова поручила отрегулировать светофор на перекрестке Молодогвардейцев и Победы
05.12.2022
Профсоюзы образования соберутся в Челябинске на межрегиональный форум
05.12.2022
Проект ММК стал отличником конкурса корпоративных СМИ
05.12.2022
Садики и санатории Челябинской области получили фальсифицированное сливочное масло
05.12.2022
В Челябинской области снижается смертность от ковида при росте числа заболевших
05.12.2022
В Копейске погиб водитель иномарки, вылетев навстречу «Газели»
Профсоюзы образования соберутся в Челябинске на межрегиональный форум
30.11.2022
Юрист: о смартфонах, лишении прав и работе в декрете
10.10.2022
Профсоюзы: что нужно знать о сохранении рабочих мест за мобилизованными
07.10.2022
Профсоюзные лидеры УрФО встретились с заместителем полпреда президента в округе
29.09.2022
Челябинская область: «Профсоюзный авангард» – снова наш
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022