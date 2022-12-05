Профсоюзы образования соберутся в Челябинске на межрегиональный форум

Профсоюзный форум работников образования откроется в Челябинске седьмого декабря. Своих представителей пришлют Свердловская, Курганская, Тюменская область, Омская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан, Алтайский край, Москва и Донецкая народная республика. Работники профсоюзов и представители власти обсудят лучшие практики реализации корпоративной культуры.

Ключевым событием станет научно-практическая конференция «Капитал профсоюза», которая исследует влияние организации на корпоративное развитие в культурном, социальном и экономическом аспектах, причем не только в реалиях современности, но и в исторической ретроспективе.

В числе спикеров - первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, председатель челябинского областного профсоюза образования Юрий Конников и его коллега из Атлайского края Юрий Абдуллаев, эксперт аппарата Общероссийского профсоюза образования Раис Загидуллин, директор Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» Ирина Нестеренко.

На второй день форума участники посетят интерактивные мастер-классы и обсудят формирование корпоративного имиджа и командной работы, вопросы личностного роста сотрудников.

Оригинальными наработками поделятся студенческая первичка ЧелГУ, Клуб молодых педагогов Миасса, педагоги из школы поселка Рощино и садика №153 Челябинска.