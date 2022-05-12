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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вузам Челябинской области по итогам открытой конкурсной процедуры выделено 10 тысяч 874 бюджетных
12.05.2022

Почти 10,9 тысячи студентов смогут бесплатно учиться в вузах Челябинской области в 2023/2024 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске накануне, 11 мая, состоялся «Откровенный разговор о школьном питании». Именно так на
12.05.2022

Родители челябинских учеников откровенно обсудили школьное питание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Директор челябинской компании ООО «Консул» Сергей Вербовский прокомментировал жа
12.05.2022

Ещё один челябинский перевозчик ответил на претензии жителей Металлургического района
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Росавиация вновь продлила запрет на полёты в 11 аэропортов центральной части и юга России.
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
12.05.2022

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 19 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители города Магнитогорска (Челябинская область) читают правильные книжки. Именно поэтому нескол
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

Программы Исторического музея к 9 Мая увидели 30 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

ЧЦЗ стал победителем всероссийского конкурса «Корпоративный календарь-2022»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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История Челябинска в лицах и судьбах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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12.05.2022

Луганские врачи оказали медпомощь жителям освобожденного Рубежного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

Выпускники вузов ДНР и ЛНР смогут получить российские дипломы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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12.05.2022 17:28
Фото: Исторический музей Южного Урала

Программы Исторического музея к 9 Мая увидели 30 тысяч человек

Государственный исторический музей Южного Урала еще проводит специальные тематические экскурсии, посвященные Дню Победы, который наша страна отметила 9 Мая.

Как отмечают в музее, уже сейчас итоги говорят о широком размахе празднования всенародно почитаемой памятной даты.

Почти тысяча молодых южноуральцев побывали на тематической экскурсии «Крылья Победы», организованной совместно с Челябинским высшим военным авиационным Краснознаменным училищем штурманов.

Непосредственно в день праздника прямые трансляций выступлений самодеятельных и профессиональных артистов посмотрели около 13-ти с половиной тысяч пользователей. Всего по каналам в сети Интернет мероприятия музея посмотрели 27 с половиной тысяч человек. В качестве зрителей непосредственно на площадках музея побывали почти полтысячи южноуральцев.

Государственный исторический музей Южного Урала
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Вузам Челябинской области по итогам открытой конкурсной процедуры выделено 10 тысяч 874 бюджетных
12.05.2022

Почти 10,9 тысячи студентов смогут бесплатно учиться в вузах Челябинской области в 2023/2024 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске накануне, 11 мая, состоялся «Откровенный разговор о школьном питании». Именно так на
12.05.2022

Родители челябинских учеников откровенно обсудили школьное питание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Директор челябинской компании ООО «Консул» Сергей Вербовский прокомментировал жа
12.05.2022

Ещё один челябинский перевозчик ответил на претензии жителей Металлургического района
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Росавиация вновь продлила запрет на полёты в 11 аэропортов центральной части и юга России.
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
12.05.2022

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 19 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители города Магнитогорска (Челябинская область) читают правильные книжки. Именно поэтому нескол
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12.05.2022 17:00

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12.05.2022 16:52

Почти 10,9 тысячи студентов смогут бесплатно учиться в вузах Челябинской области в 2023/2024 году

12.05.2022 16:49

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12.05.2022 16:20

Родители челябинских учеников откровенно обсудили школьное питание

12.05.2022 15:31

Выпускники вузов ДНР и ЛНР смогут получить российские дипломы

12.05.2022 15:29

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Жизнь и смерть в Рубежном

08.05.2022 20:02

Челябинские здания пестрят предложениями о покупке наркотиков

08.05.2022 14:58

По факту ДТП с футбольными болельщиками возбуждены уголовные дела

08.05.2022 14:32

В Магнитогорске зажгут свечи Победы

08.05.2022 14:10

Челябинцев приглашают высадить деревья в память об участниках Великой Отечественной войны

08.05.2022 11:10

Южноуральские полицейские возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»

08.05.2022 10:52

Полицейские подарили челябинцам грандиозный праздник накануне Дня Победы

08.05.2022 10:26

Челябинские артисты выступили перед защитниками Донбасса в липецкой военной части

08.05.2022 10:00

На автодороге Миасс-Карабаш опрокинулся автобус с футбольными болельщиками, есть жертвы

08.05.2022 00:12

«А у меня муж молодой!»

07.05.2022 19:00

Вниманию пассажиров: в День Победы транспорт в Челябинске и Копейске изменит свой обычный маршрут

07.05.2022 18:36

Общественный транспорт развезет челябинцев по домам после фейерверка 9 Мая