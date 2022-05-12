Программы Исторического музея к 9 Мая увидели 30 тысяч человек

Государственный исторический музей Южного Урала еще проводит специальные тематические экскурсии, посвященные Дню Победы, который наша страна отметила 9 Мая.

Как отмечают в музее, уже сейчас итоги говорят о широком размахе празднования всенародно почитаемой памятной даты.

Поделиться

Почти тысяча молодых южноуральцев побывали на тематической экскурсии «Крылья Победы», организованной совместно с Челябинским высшим военным авиационным Краснознаменным училищем штурманов.

Непосредственно в день праздника прямые трансляций выступлений самодеятельных и профессиональных артистов посмотрели около 13-ти с половиной тысяч пользователей. Всего по каналам в сети Интернет мероприятия музея посмотрели 27 с половиной тысяч человек. В качестве зрителей непосредственно на площадках музея побывали почти полтысячи южноуральцев.