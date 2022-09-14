Прокуратура обязала аэропорт Магнитогорска купить амбулифт для пассажиров с инвалидностью

К Уральскому транспортному прокурору Владимиру Дроздецкому обратилась жительница Магнитогорска (Челябинская область), имеющая инвалидность. Она пожаловалась на отсутствие в местном аэропорту подъемного устройства, которое помогает маломобильным людям сесть в самолет.

Как сообщили в пресс-службе Уральского транспортной прокуратуры, с целью восстановления прав инвалидов Карталинский транспортный прокурор внес представление руководителю аэропорта, в результате рассмотрения которого принято решение о закупке амбулифта с возможностью применения его ко всем типам воздушных судов.