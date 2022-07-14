Прокуратура обязала минздрав обеспечить лекарствами больного ребенка в Челябинске

Прокуратура Калининского района Челябинска, проведя проверку по обращению горожанки по вопросу обеспечения ее 14-летнего сына жизненно необходимым лекарством, обратилась в суд в интересах ребенка и выиграла его.

«Министерство здравоохранения Челябинской области в получении лекарственного средства отказало, поскольку данный препарат на российском рынке отсутствует. Между тем, иные препараты, содержащие иммуноглобулин, несовершеннолетнему не показаны, поскольку возникает аллергическая реакция», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В течение 2021 года министерство здравоохранения лекарственные средства несовершеннолетнему не отпускал, в связи с чем его матери приходилось самой покупать лекарства (а это около 140 тысяч рублей в месяц). Также в приобретении лекарства женщине помогали общественные фонды.

Суд обязал минздрав предоставлять несовершеннолетнему челябинцу лекарственный препарат, необходимый по жизненным показаниям, в полном объеме.