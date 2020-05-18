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Прокуратура запустила «горячую линию» по выплатам медикам за работу с больными коронавирусом

Общество
Сегодня, 15:50
Автор: 
Инна Шемаева

В прокуратуре Челябинской области организована работа «горячей линии» по вопросам выплат стимулирующих надбавок медицинским работникам. Осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи поручил генеральный прокурор России.

По поручению прокурора Челябинской области в связи с участившимися случаями публикаций в сети «Интернет» о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников, органами прокуратуры организованы проверки соблюдения прав врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей экипажей скорой помощи в части получения стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.

«Прокуроры ориентированы на выяснение фактических обстоятельств полноты и своевременности выплат указанных надбавок, в медицинских организациях будет проверен порядок начисления выплат, проанализированы платежные документы, изучен каждый конкретный случай», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Для оперативного решения вопросов в прокуратуре Челябинской области организована «горячая линия». Информацию о фактах нарушений трудовых прав при обеспечении стимулирующими выплатами необходимо сообщать с 9:00 до 18:00 часов по телефону (8351) 239-21-70.

Добавим, генеральный прокурор Российской Федерации поручил прокурорам субъектов осуществлять надзор за обеспечением стимулирующими выплатами врачей.

«В настоящее время проверки организованы во всех субъектах страны. Меры прокурорского реагирования с учетом выявленных нарушений приняты, в частности, в Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском, Пермском краях и ряде других регионов», - сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры России.

Напомним, 15 мая на видеоконференции по открытию медцентров минобороны по работы с больными ковидом президент Владимир Путин потребовал от руководителей регионов предоставлять надбавки врачам по факту работы с пациентами с коронавирусной инфекцией, а не по часам.

В Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера необходимый перерасчет уже проведен. «Стимулирующие выплаты медикам, непосредственно работающим с ковидом, в регионе были выплачены в период конец апреля по 7 мая.

В субботу, 16 мая, было откорректировано постановление №484. В документе исключена формулировка «за фактически отработанное время». И сразу же был сделан перерасчет. Всего выплаты охватывают 1259 медицинских работников.

Врачам, которые непосредственно работают с заболевшими коронавирусной инфекцией, из федерального бюджета предусмотрена доплата в размере 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, в Челябинской области часть медицинских работников, которые не попали под критерии федеральных доплат, получили региональные доплаты.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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