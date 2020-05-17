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В Челябинской области пересчитали выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом

Общество
Сегодня, 14:42
Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области пересчитали стимулирующие выплаты для медицинских работников, непосредственно работающих с ковидом, в связи с изменениями в постановление федерального Правительства.

Напомним, 15 мая на видеоконференции по открытию медцентров минобороны по работы с больными ковидом президент Владимир Путин потребовал от руководителей регионов предоставлять надбавки врачам по факту работы с пациентами с коронавирусной инфекцией, а не по часам.

«Послушайте меня, послушайте внимательно: мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие‑то часы, минуты и так далее, - обратилась к руководииелям субъектов РФ глава государства. -  Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей». Владимир Путин пообещал, что на следующей неделе проверит, как регионы выполнили его поручение.

В Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера необходимый перерасчет уже проведен. «Стимулирующие выплаты медикам, непосредственно работающим с ковидом, в регионе были выплачены в период конец апреля по 7 мая, в соответствии с постановлениями Правительства РФ 415 и 484», - отметили в пресс-службе областного правительства.

В субботу, 16 мая, было откорректировано постановление №484. В документе исключена формулировка «за фактически отработанное время». И сразу же был сделан перерасчет.

«В субботу, 16 мая, деньги зачислены на счета медицинских организаций. Уже сегодня будут завершены перечисления на счета врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей СМП. Всего выплаты охватывают 1259 медицинских работников», - подчеркнули в правительстве.

Из федерального бюджета медработники получают две выплаты. Одна выплата, в рамках поступившего в регион транша в размере 128 миллионов рублей, исчисляется в процентном соотношении от средней заработной платы по экономике. Вторая федеральная выплата, о которой сказал президент в своём обращении - фиксированная доплата медработникам в стационарах, поликлиниках и скорой медицинской помощи. Врачам, которые непосредственно работают с заболевшими коронавирусной инфекцией, предусмотрена доплата в размере 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала – фельдшеров, медсестёр – 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, в Челябинской области часть медицинских работников, которые не попали под критерии федеральных доплат, получили региональные доплаты. Их получили ещё более пяти тысяч медицинских работников. «За счет регионального источника получают доплаты те медицинские работники, которые не попали в федеральный перечень. «Это, например, те же водители скорой помощи, это неотложная помощь, это врачи, которые работают на госпитальных базах, но не контактируют напрямую с COVID-19, - лаборанты, эндоскописты, рентгенологи и так далее», - уточнила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

В Челябинской области выплаты начали начислять с 21 марта (первый зафиксированный случай ковида в регионе).

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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