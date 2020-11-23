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Прощание с археологом Геннадием Здановичем пройдёт во вторник

Во вторник, 24 ноября, состоится церемония прощания с выдающимся учёным, доктором исторических наук, профессором Челябинского государственного университета Геннадием Борисовичем Здановичем.

В 12 часов в актовом зале театрального корпуса ЧелГУ (ул. Братьев Кашириных, 129) начнется встреча памяти, которая соберёт научное сообщество, коллег, учеников и студентов Геннадия Борисовича.

В 13 часов будет организован трансфер в областную клиническую больницу № 3 (пр. Победы, 287), где состоится прощание со знаменитым археологом. Траурный зал имеет два входа, один из которых будет работать как выход, поэтому церемония пройдёт с соблюдением социальной дистанции.

В 15 часов будет организован трансфер в театральный корпус ЧелГУ (ул. Братьев Кашириных, 129), в столовой которого будет накрыт поминальный обед.

Присоединиться к мероприятиям церемонии возможно на любом её этапе.