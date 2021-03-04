Прощание с профессором ЧелГУ Александром Дудоровым пройдёт шестого марта

Прощание с доктором физико-математических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретической физики Челябинского государственного университета, исследователем метеорита «Челябинск» Александром Егоровичем Дудоровым состоится в субботу, шестого марта.
Напомним, Александр Дудоров скончался третьего марта 2021 года на 75-м году жизни.
В 10 часов в ЧелГУ начнётся гражданская панихида, где встретятся родственники, коллеги и ученики известного учёного (ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, актовый зал).
В 12 часов в Храме святого мученика Иоанна Воина пройдёт отпевание (ул. Проспект Победы, 307 Б).
В 15 часов в ЧелГУ состоится поминальный обед (ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус, столовая).
Университетом будет организован трансфер.