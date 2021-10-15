Противопоказания для прививки от ковида и где южноуральцам получить медотвод

Жителям Челябинской области рассказали, кому противопоказано ставить прививку против коронавирусной инфекции COVID-19 и где можно получить официальный медотвод от вакцинации.

Медотводы могут предоставляться пациентам с онкологическими, гематологическими и иными сопутствующими заболеваниями, но только временные.

Как уточнила главный врач Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн Татьяна Василенко, у пациентов с онкологическими и хроническими заболеваниями, с сахарным диабетом нет противопоказаний к вакцинации от ковида.

«Единственно, не желательна вакцинация у пожилых граждан в период обострения хронического заболевания (в остром периоде инфаркта, инсульта, после операции), а также в период химиотерапии у онкологических больных. Как только наступает ремиссия хронического заболевания, пациента надо немедленно привить», - подчеркнула Василенко. Пациент с онкологическими заболеваниями принимает решение о вакцинации после консультации с лечащим врачом.

Раньше в списке противопоказаний была беременность. Сейчас беременным настоятельно рекомендуют привиться после 22 недель. «Потому что беременность — это тоже риск развития тяжелого течения заболевания ковидом», - пояснила главный внештатный терапевт минздрава региона Анна Мищенко.

Не является противопоказанием для прививки от коронавируса и возраст вакцинируемого. «Возраст не является противопоказанием для вакцинации, а является приоритетом к вакцинации, - отметила Василенко. - Граждане старшего возраста – это группа самого высокого риска неблагоприятного течения ковида ввиду того, что в этом возрасте снижается иммунитет и имеются в наличии большое количество сочетанных заболеваний».

В госпитале ветеранов войны и труда вакцинируют пожилых граждан, которым за 80 и даже за 90 лет. «И ни разу ни одного осложнения мы не видели. Люди старшего возраста переносят вакцину легче, чем молодежь. Иммунный ответ не такой бурный», - констатирует главврач.

Южноуральцы, имеющие в анамнезе аллергические реакции и отек Квинке, с настороженностью относятся к прививке. Врачи убеждают, что это неправильный подход.

«Аллергическая реакция на лекарственные препараты не является противопоказанием к вакцинации. Противопоказанием может быть только тяжелая аллергическая реакция на введение вакцин в анамнезе», - рассказала Лариса Землянская. То есть медотвод показан только тем людям, у кого уже была аллергическая реакция на вакцину, уточняет Анна Мищенко.

Решение о медотводе для конкретного пациента в Челябинской области принимает не один врач, а целая комиссия. «Справка о медотводе выдается только через иммунологическую комиссию. Вы обращаетесь к своему врачу, врач отправляет вас на иммунологическую комиссию, и дальше принимается решение. Обсуждаются все показания к вакцинации и противопоказания, то есть риск развития каких-то осложнений после вакцинации и принимаются решения», - разъяснила Анна Мищенко.

По данным Роспотребнадзора, из вакцинированных заболевают ковидом только 2% граждан, но они болеют не тяжело и не умирают от этой инфекции.

Росздравнадзор отслеживает серии вакцин, срок изготовления годность, безопасность. «Есть осложнения после прививки. Но это маленький процент. Сегодня по Челябинской области нет ни одного осложнения от вакцины. Они связаны только с сопутствующими заболеваниями», - подчеркнула Лариса Землянская. Росздравнадзор следит за качеством и безопасностью поступающих в регион вакцин – серией сроком годности, безопасностью.

Медики в один голос убеждают южноуральцев, что только вакцинация может спасти от тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией и смертельного исхода.

«Мы все хотим жить и жить долго. Медотвод вас точно не спасет от ковида», - подчеркнула терапевт.