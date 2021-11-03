Пункт вакцинации от ковида в «Юности» Челябинска продолжит работу по 21 ноября

Самый крупный в Челябинской области пункт по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, развернутый во дворце спорта «Юность», продолжит работу до 21 ноября 2021 года.

Об этом сообщает минздрав региона.

Напомним, пункт вакцинации от ковида и гриппа в «Юности» был открыт с 30 октября и изначально предполагалось, что он будет работать на весь период нерабочих дней – по седьмое ноября. Принято решение продлить его работу еще на две недели.

В «Юности» одновременно проводят вакцинацию 20 мобильных бригад. Работа идет на двух этажах Дворца спорта с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, организованы отдельные вход и выход. Желающие могут поставить прививку с 10 до 20 часов.