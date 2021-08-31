Пушкинская библиотека приглашает челябинцев на выставку «Герои мультфильмов в миниатюрах Владимира Королева»

Центральная библиотека имени Пушкина в Челябинске представляет уникальную выставку декоративно-прикладного творчества «Герои мультфильмов в миниатюрах Владимира Королева».

«Автор выставки - наш земляк Владимир Евгеньевич Королев - мастер миниатюрной пластики с образованием физика и опытом работы в милиции. Пять лет назад, когда занялся бизнесом и появилось свободное время, он решил осуществить детскую мечту и создавать фигурки персонажей из мультфильмов: «Мне всегда хотелось устранить несправедливость, когда в магазине продают, например, игрушечный вертолет, а солдат внутри него нет». В коллекции Владимира Евгеньевича теперь есть множество героев любимых мультфильмов, многих из которых он предоставил для своей персональной выставки: лягушка-путешественница, барон Мюнхгаузен с половиной лошади, Бармалей, Железный дровосек, Маша и медведь, двое из ларца… Отдельную полку занимают герои мультфильма «Остров сокровищ», созданного по одноимённому роману Роберта Льюиса Стивенсона», - рассказали в Пушкинской библиотеке.

По признанию Владимира Королева, он изготавливает только тех персонажей, которые ему близки: «Мне не нравятся всякие страшные монстры с клешнями, которых лепит мой внук из пластилина».

Владимир предпочитает образы из советских и старых диснеевских мультфильмов.

«Фигурки я не продаю, – говорит он. – Мне проще их подарить. Потому что стоят они дорого, а такие деньги кто захочет отдавать? Одну фигурку я делаю примерно месяц. Метод я называю холодной отливкой. А за основу взял метод горячей отливки, которому меня научил знакомый литейщик. Сначала леплю фигурку из воска. Затем беру шпатель и обмазываю ее силиконом. Через сутки она застывает. Разрезаю, удаляю воск, зачищаю шов, склеиваю, оставляя воздухоотводы, обматываю ниткой. Форму заливаю гипсом и жду несколько дней, чтобы застыла. А потом бормашинкой и штихелями дорабатываю под микроскопом. Некоторые детальки собираю на арматуру. У меня есть крашеные фигурки, а некоторые жалко красить, так мелкие детали просто теряются. Это как Венере Милосской надеть одежду, парик, накрасить губы…».

Гипс Владимир Королев иногда дополняет другими материалами. Например, лестницу для ящерицы Билль из «Алисы в Стране чудес» смастерил из бука. Идея этого персонажа пришла автору в голову, когда мама попросила его прочистить дымоход, добавив при этом, что он должен уметь это делать как внук печника.

Выставка будет работать до конца сентября по адресу: улица Коммуны, 69/ ул. Свободы, 60 (телефон: 264-73-39).