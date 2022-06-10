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Фото: Министерство сельского хозяйства Челябинской области

Путешествие из Якутска в Москву

Поход из края трескучих морозов в столицу России предприняли путешественники из Республики Саха (Якутия) Дугуйдаан Винокуров и Мичил Неустроев. Конный переход по маршруту «Оймякон — Москва» на лошадях якутской породы длится второй год, и затеян он чтобы показать выносливость этих прекрасных животных, а приурочен к 390-летию исторического момента вхождения якутского края в состав Российского государства и 100-летию образования Якутской АССР (автономной Советской Социалистической Республики).

Девятого июня путешественники прибыли в Челябинскую область, близ села Миасское их встретили представители министерства сельского хозяйства Челябинской области, управления сельского хозяйства и продовольствия Красноармейского района, Троицкого центра коневодства. Начальник управления по развитию сельхозпроизводства регионального минсельхоза Евгений Литвинов рассказал гостям области о развитии отрасли коневодства на Южном Урале, а о перспективах селекционной работы в коневодстве региона поделился своим видением руководитель Троицкого центра по развитию коневодства Сейран Гогорян.

Об этом сообщили в минсельхозе Челябинской ообласти.

Конный поход на четырех лошадях начался первого марта прошлого года. Уже в Сибири две лошади были травмированы, и одному из путешественников — Мичилу Неустроеву — пришлось вернуться в Оймякон. А Дугуйдаан Винокуров в сопровождении группы поддержки, в составе которой есть представители Русского географического общества, и с двумя оставшимися животными продолжил путь и уже дошёл до Челябинска, преодолев к этому времени больше девяти тысяч километров.

Как правило, участники похода выбирают для своего пути старые конные тропы (где они сохранились), пользуются и федеральными трассами. Население, по словам самих путешественников, встречает их очень радушно, такой дальний поход вызывает огромный интерес у людей. Несмотря на то, что ежедневные 10-часовые переходы требуют большого напряжения физических сил, человек и животные хорошо справляются с этими нагрузками, недаром якутские лошади славятся своей стойкостью к низким температурам окружающего воздуха.

«Цель нашей поездки — показать якутскую породу лошади, насколько она выносливая. Она выдерживает температуру от минус 70 до плюс 38 градусов. Я еду верхом, попеременно то на одной, то на другой лошади. В день мы проезжаем до 60 километров, на отдых и ночлег останавливаемся в основном в поле — ставим палатку, иногда, если удается, — отдыхаем в гостинице. Выходили мы 1 марта в прошлом году, был снег, температура была минус 52, горная местность. Самым трудным участком оказалась дорога от села Ючюгэй до Тёплого Ключа. Стояли сильные морозы, дул ветер, и на 360 километров не было ни одного населенного пункта. В южной части Якутии трое суток лошадям практически нечего было есть, потому что путь пролегал по сосновым лесам, где песчаная почва и травы под снегом почти нет. В это время, я считаю, они прошли проверку на выносливость», - рассказывает Дугуйдаан Винокуров.

Дугуйдаан Винокуров — потомственный коневод, в семейном хозяйстве Винокуровых содержится около 250 голов лошадей якутской породы. С детства рядом с животными.

Программа-минимум для отважного путешественника — дойти до Москвы (по пути ещё будут Башкортостан, Татарстан, Нижний Новгород, а весь путь до столицы пересекает 15 субъектов федерации). В Москве будет принято решение, куда двигаться — дальше или обратно. Потому что есть ещё программа-максимум: продолжить путешествие, если позволит мировая политическая ситуация, — через Санкт-Петербург, Калининград и далее — по Европе, пересечь Западное полушарие и закольцевать свой путь вокруг Земли в родном Оймяконе, где находится планетарный полюс холода и где так тепло в родном доме, рядом с семьёй и родителями.

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В Верхнем Уфалее за сутки выпало 40% месячной нормы осадков

08.06.2022 16:34

Госэкспертиза потребовала устранить замечания по проекту реконструкции челябинской дороги на Агалакова

08.06.2022 16:34

ВТБ повышает доходность по краткосрочным вкладам

08.06.2022 16:13

Россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя

08.06.2022 16:08

Завершение строительства склада концентратов ЧЦЗ улучшит экологическую ситуацию в Челябинске

08.06.2022 15:55

Размеры пособий по беременности и родам для студенток

08.06.2022 14:39

Челябинск через неделю примет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

08.06.2022 14:32

К пациентам Челябинской областной клинической больницы не подберется ни один микроб

08.06.2022 14:21

Алексей Текслер обсудил перспективы развития нового совместного предприятия на базе ЧТЗ 

08.06.2022 14:03

В Челябинской области появится китайско-российская лаборатория по промышленному Интернету

08.06.2022 14:01

Новый фильм Александра Ханта покажут в Челябинске до премьеры

08.06.2022 13:59

Копейчане шутят, что вместо грибной поляны им нужен нормальный асфальт

08.06.2022 13:17

Для поездки в Казахстан теперь не нужно предъявлять ПЦР-тест и сертификат о вакцинации

08.06.2022 12:34

Финны называют вступление своей страны в НАТО «сумасшествием» и «переворотом»

08.06.2022 12:29

В Челябинской области соберутся снайперы со всей России

08.06.2022 12:08

Парковка на Театральной площади Челябинска стала более светлой

08.06.2022 12:06

В Первомайском демонтировано здание, в котором погиб подросток

08.06.2022 12:05

Вмешалась прокуратура: коркинцы не будут платить за отопление помещения магазина

08.06.2022 12:01

В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа

08.06.2022 11:34

В Челябинске снесут несколько десятков сухих деревьев

08.06.2022 11:30

Подросток из Снежинска насмерть забил свою пьяную мать