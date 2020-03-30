Путин попросил сидеть дома, а челябинцы отправились в поликлиники проверять зрение

Жители Челябинска пытаются использовать свободное время (начавшаяся неделя объявлена нерабочей в связи с угрозой распространения коронавируса) с пользой для здоровья, однако начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова советует людям отложить походы к врачам и оставаться дома.

Сегодня, 30-го марта, на аппаратном совещании в челябинской мэрии она призвала горожан не посещать поликлиники в профилактических целях, как это сейчас происходит (люди идут к врачам, чтобы проверить зрение, посмотреть сердце), а только в случае острой необходимости - например, при обострении хронических заболеваний.

Тем горожанам, у кого наблюдается повышение температуры или есть иные симптомы ОРВИ, ни в коем случае не стоит приходить в медицинские учреждения. Необходимо вызывать врача по телефону. Такие пациенты в ста процентах случаях осматриваются на дому.

"Мы усилили амбулаторно-поликлиническое звено и по возможности будем стараться полностью перейти на обслуживание пациентов на дому", - подчеркнула Наталья Горлова.

Она отметила, что сейчас прорабатываются графики осмотров на дому, в том числе узкими специалистами, и пациентов с хроническими болезнями.

"Стоматологическая помощь сегодня оказывается только в экстренных и неотложных случаях. Прекращена работа дневных стационаров", - напомнила Наталья Горлова.

По ее словам, все медицинские организации города перешли на особый режим работы с приоритетом оказания помощи на дому. Транспортных средств для этих целей достаточно.

Сегодня в Челябинске врачей к пациентам доставляют 81 скорая, 92 "неотложки". Еще 17 автомобилей выделила городская администрация.

"Утром понедельника мы запросили у мэрии еще одно транспортное средство", - сообщила Наталья Горлова.

Она отметила, что потребность в автомобилях для оказания помощи населению на дому растет с каждым днем.

В общей сложности в Челябинске с первого февраля под медицинским наблюдением находилось 2507 человек, вернувшихся из-за рубежа или контактных с ними. 1166 горожан обследованы и сняты с учета. 1341 человек остаются дома, находясь под наблюдением медицинских работников. Выдано более 600 листков нетрудоспособности.

Каждый день в столице Южного Урала делается 150-200 новых заборов материала для проведения исследований на коронавирус. На постоянном контроле находится наличие свободных мест в инфекционных стационарах, куда госпитализируют пациентов с подозрительными симптомами. На сегодняшний день во взрослом и детском стационарах свободно 115 мест.

Напомним, в Челябинске официально подтверждено (новосибирским "Вектором") девять случаев заражения коронавирусом. Три результата - условно положительные (уточняются в лаборатории Новосибирска). Два результата "Вектор" не подтвердил.