Пять памятников истории и культуры Златоуста обретут охранные зоны

В госкомитет охраны объектов культурного наследия (ОКН) Челябинской области поступили акты историко-культурной экспертизы проектов охранных зон пяти ОКН Златоуста.

Проекты разработаны и направлены на согласование в комитет по инициативе городской администрации. Познакомиться с ними можно здесь.

Отметим, речь идет о зонах охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила и памятник златоустовским рабочим, расстрелянным в 1903 году» (площадь III Интернационала, сквер у драмтеатра) и для четырех ОКН местного (муниципального) значения, расположенных на одной улице. Это «Дом жилой, архитектор Сибрин» (Карла Маркса, 2); «Дом жилой с барельефами» (Карла Маркса, 4); «Дом жилой с башенкой» (Карла Маркса, 8) и «Дом жилой с аркой» (Карла Маркса, 11).

Представители госкомитета охраны ОКН региона в декабре провели профилактическую беседу с сотрудниками администрации Златоуста с целью организации более эффективной работы по сохранению и использованию объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципалитета.

В госкомитете отметили, что хорошим примером восстановления памятников истории и культуры в Златоусте является ОКН федерального значения – дом, в котором жил Павел Аносов и где в настоящее время завершены ремонтно-реставрационные работы. Здание построил в 1785 году заводчик Ларион Лугинин, в 1799-м оно стало казенным и фактически являлось резиденцией горного начальника. В 1820-х годах здание перестроили, и с 1831-го по 1847-й год здесь вместе с семьей жил Павел Петрович Аносов - русский горный инженер, ученый-металлург, крупный организатор горнозаводской промышленности.

Как рассказали в госкомитете, также в Златоусте ведут проектные работы на ОКН «Бывшее здание Арсенала», являющегося элементом объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль заводской площади» на площади III Интернационала. Здание Арсенала входило в состав Златоустовской оружейной фабрики, открытой в 1815 году. Тогда и появилась необходимость возвести здание для приемки и хранения оружия и военных припасов. Его построили в 1825-1833-х годах (стиль - поздний русский классицизм).