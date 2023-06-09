Дом Клосса в Златоусте рекомендуют включить в госреестр памятников истории и культуры России

Дом Клосса в Златоусте (Челябинская область), расположенный на улице Октябрьской, 8 и являющийся объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения, рекомендовано включить в государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации.

Историко-культурная экспертиза выявленного ОКН была проведена в целях обоснования целесообразности либо нецелесообразности включения исторического здания в госреестр объектов культурного наследия страны.

Экспертиза проводилась с 28 марта прошлого года по 26 мая этого года. Дата окончания проведения историком с тридцатилетним стажем из Омска Михаилом Сафаровым – индивидуальным предпринимателем, старшим экспертом НПЦ «Сибирская Скифия». Проведя всестороннее исследование объекта, эксперт рекомендовал Дом Клосса к включению в государственный реестр.

Как рассказали в госкомитете охраны ОКН Челябинской области, жилой дом предпринимателя Августа Клосса был построен во второй половине 19 века на улице Большой немецкой, название которой связывают со строительством в Златоусте оружейной фабрики и прибытием в город мастеров из Германии.

«В 1814 году по приглашению российской стороны в Златоуст из города Золингена отправились 56 мастеров-оружейников со своими семьями. Оружейная фабрика открылась в 1815 году. В это же время началось строительство и благоустройство домов и мастерских для немецких мастеров и их семей, поэтому история Златоуста неразрывно связана с выходцами из Германии. Немцы также организовали частное предпринимательство в Златоусте. Хозяином первой пивоварни города стал Филипп Гааз, а первое кожевенное заведение было открыто Августом Клоссом», - отмечает эксперт, проводивший исследование.

Здание на Октябрьской, известное как Дом Клосса, является образцом эклектичной архитектуры, выполнено в «кирпичном» стиле с приемами классицизма. Фасады декорированы рельефной кирпичной кладкой в виде наличников окон, пилястр, подоконного пояса и венчающего карниза. Находится рядом с «Комплексом зданий ликеро-водочного завода» и образует с ним градостроительный ансамбль.

Историческая ценность Дома Клосса, как и всякого другого объекта культурного наследия, определялась по трем основным критериям: мемориальность, историческая достоверность и подлинность.

Как отмечается в документах экспертизы, мемориальная ценность здания на Октябрьской подтверждена документально: в ходе исследования было установлено, что дом связан с выдающейся купеческой семьей Клоссов, оставивших заметный след в истории города.

Историческая достоверность тоже подтверждена: объект напрямую связан с историей Златоуста и наглядно иллюстрирует процесс становления города как одного из ведущих промышленных центров страны.

Что касается третьего критерия – подлинности (аутентичности): Дом Клосса в целом сохранил свой первоначальный облик, однако имеет разновременные наслоения, полученные в результате проведения ремонтных работ с применением современных материалов.

Отметим, в своем исследовании эксперт также оценивал архитектурно-градостроительную ценность здания (по семи критериям: сохранность, представительность, градостроительная ценность, ансамблевость, градоформирующее значение, функциональное использование, этапность) и ценность градостроительную (оценена как высокая).

Также эксперт определил, что Дом Клосса обладает выразительным архитектурным образом и высокой степенью воздействия на восприятие широким кругом людей.

Интересно, что зданий подобной архитектуры в Златоусте довольно мало.