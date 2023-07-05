Дом на Труда в Челябинске рекомендовали включить в госреестр памятников истории и культуры

Историческое здание на улице Труда, 86 в Челябинске - выявленный объект культурного наследия местного (муниципального) значения - рекомендовали к включению в государственный реестр памятников истории и культуры РФ.

К включению в госреестр старинное здание рекомендовано с новым названием - как двухэтажный каменн ый жилой дом купца А.М. Новикова.

Как отмечается в акте государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия (а проводила ее в июне этого года искусствовед с 24-летним стажем Евгения Конышева), здание располагается в ядре исторического центра Челябинска.

«Этот участок, непосредственно прилегающий к челябинской крепости, начал застраиваться с середины 18 века, когда весь Челябинск располагался в пределах небольшого прямоугольника на двух берегах реки Миасс, ограниченного современными улицами Коммуны (с юга), Красноармейской (с востока), Красной и Кыштымской (с запада), Работниц (с севера). Первые улицы начали возникать вскоре после постройки крепости на правом (южном) берегу реки Миасс уже в сентябре 1736 года. Улица Сибирская (современная улица Труда) являлась одной из главных осей исторического Челябинска. Это была самая первая улица города, образовавшаяся между северной стеной крепости и рекой Миасс (изначальное название – Большая береговая)», - отмечается в материалах экспертизы, целью проведения которой являлось обоснование целесообразности включения дома купца Новикова в единый госреестр ОКН.

По мнению эксперта, «по своему масштабу и облику дом соответствовал расположению в самом центре исторического Челябинска, на пересечении улиц Сибирской и Большой, в северо-восточном углу Соборной площади». «Он органично вписывался в купеческую застройку улицы Сибирской, и до настоящего времени активно участвует в оформлении лицевого фронта улицы Труда (бывшей Сибирской)», - считает эксперт.

Как пояснили в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, частные каменные жилые дома до середины 19 века в столице Южного Урала строились нечасто, и здание на Труда, 86 является одним из них.

Кирпичный дом на каменном фундаменте построен 1825 году (тогда он был одноэтажным, с мезонином), являлся частью усадьбы, принадлежавшей поочередно челябинским купцам Смолину, Сенокосову, Новикову и их наследникам. Изначально это было одноэтажное здание – второй этаж достроили в промежутке между 1873 и 1881 годами.

Купец первой гильдии Андрей Михайлович Новиков так описывал здание на Труда, 86: «…дом каменный двухэтажный, вверху семь, внизу пять комнат, под домом подвал с выходом на улицу, флигель каменный и лавка с выходом на улицу, корпус каменных амбаров с тремя растворами, конюшня – пять стойл, каретник, две кладовые, флигель в три отделения, курятник каменный, три коровника, конюшня – пять стойл, сенной лабаз, баня, рабочая изба...». Общая стоимость имущества называлась следующая – десять тысяч рублей.

Историческое здание на Труда, 86 в целом является характерным примером жилой купеческой архитектуры последней трети 19 века, а декор фасадов представляет собой характерный образец провинциального варианта эклектики, резюмирует эксперт.

«В начале 20 века владельцы, очевидно, сдавали здание в аренду под размещение различных заведений – здесь находились меблированные комнаты «Приуралье», кофейня с бильярдной «Ville de Paris», парикмахерская, сапожная и слесарная мастерские. После революции 1917 года усадьба и дом были муниципализированы, и в советское время дом вместе с достроенными и соединенными с ним одноэтажными казармами использовался для размещения военного госпиталя», - рассказали в госкомитете охраны ОКН Челябинской области.

Эксперт Конышева пришла к выводу, что до настоящего времени дом на Труда, 86 «полностью сохранил итоговое объемно-планировочное и конструктивное решение, аутентичную композиционную структуру и декор лицевых фасадов, планировочное решение интерьеров в габаритах капитальных стен».

В настоящее время дом купца Новикова принадлежит на правах собственности Российской Федерации и находится в оперативном управлении ФГБУ «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ.