Пять школьников Трёхгорного поучаствуют в отраслевой смене «Росатома» для одарённых детей

Трехгорный (Челябинская область) стал лауреатом конкурса «Школы Росатома» на лучшую организацию общегородского выпускного вечера в 2021 году. Благодаря этой победе город сможет отправить пять одаренных школьников на отраслевую смену городов Росатома.

Праздники в рамках Конкурса прошли в восьми городах-участниках проекта: Балаково (Саратовская область), Заречном (Свердловская область), Лесном (Свердловская область), Нововоронеже (Воронежская область), Новоуральске (Свердловская область), Полярных Зорях (Мурманская область), Трехгорном (Челябинская область) и Удомле (Тверская область).

Победителем в этом году признан Новоуральск.

По оценкам жюри сразу три города - Балаково, Трехгорный и Удомля - набрали равное количество баллов, в связи с чем второе и третье места не определялись. Все три города признаны лауреатами конкурса. В качестве приза города-лауреаты, в том числе Трехгорный, получают по 5 путевок для детей на отраслевую смену для одаренных детей городов Росатома, которая пройдет в 2021-2022 учебном году.

Дипломы победителя и лауреатов Конкурса будут вручены в рамках установочного семинара по реализации проекта «Школа Росатома» в 2021-2022 учебном году.

Общегородской выпускной вечер «Навстречу мечте» прошел в Трехгорном 25 и 26 июня. Проект был подготовлен дворцом культуры "Икар" и досуговым центром "Утес".