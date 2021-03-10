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«Пятерочка» приглашает челябинцев познакомиться с начивками

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией Disney запускают новую федеральную маркетинговую акцию по мотивам киновселенной MARVEL - «Начивки», слоган которой - «Собери все знаки суперсилы!». Акция продлится до 26 апреля 2021 года.

Начивки — это стилизованные нашивки-наклейки с символами супергероев Marvel. У них липкая обратная сторона, поэтому каждую можно наклеить практически на любую поверхность.

Вся коллекция состоит из 26 начивок: 12 напечатанных, 12 вышитых, 1 спонсорская и 1 редкая – в виде перчатки бесконечности Таноса. Тираж начивки с перчаткой бесконечности ограниченный, кроме того, в каждом флоу-паке такой начивки есть промокод для получения специального приза: дополнительных баллов на «Выручай-карту», сертификата Lamoda, подписки на сервис OKKO. Главный приз - Sony PlayStation 5.

До 26 апреля за каждые 555 рублей в чеке гости магазинов будут получать одну начивку в индивидуальном флоу-паке. Собрать начивки быстрее всех можно приобретая в «Пятёрочке» товары партнёров акции, которые отмечены специальными стопперами в магазинах, а также купив отдельно – за 55 рублей.