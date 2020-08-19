«Пятерочка» вместе с 4-кратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым запустила детский благотворительный марафон

Торговая сеть «Пятерочка» совместно с благотворительным фондом Алексея Немова проводит спортивный онлайн-марафон «Турбостарты» в пользу детей-спортсменов с особенностями развития. Собранные в ходе мероприятия средства будут направлены на покупку спортивного оборудования для «Спортивно-адаптивной школы» Москомспорта.

Присоединиться к марафону, в котором уже принимают участие сотрудники «Пятерочки» из разных регионов России, могут все желающие. Для этого необходимо до 27 августа включительно зайти на главную страницу платформы турбостарты.рф и следовать размещенным там инструкциям по установке мобильного приложения «Турбостарты». Приложение будет считывать информацию по накопленным за время марафона шагам.

«В связи со сложившейся ситуацией мы перевели проведение наших крупных корпоративных мероприятий в онлайн-формат, чтобы продолжать решать насущные HR и бизнес-задачи с максимальным вовлечением сотрудников. Впервые в рамках спартакиады «Турбостарты» мы совместно с благотворительным фондом Алексея Немова организовали марафон, участие в нём станет для наших сотрудников не только вкладом в победу своей команды, собственное развитие и здоровье, но, что очень важно, помощью тем детям, которые больше других нуждаются в заботе и внимании. Для того, чтобы поддержать марафон могли все неравнодушные, мы сделали его доступным для всех желающих помочь. Ведь сегодня, как никогда, важен каждый шаг», – рассказала директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятерочка» Лариса Бодягина.

«Мы рады поддержать команду «Пятерочки» в проведении «Турбостартов», всем участникам хочу пожелать – стремитесь быть лучшими, делайте то, что никогда не делали, старайтесь не опускаться ниже той планки, на которую когда-то поднялись. Только вперед, шагайте вместе с нами!», - сказал российский гимнаст, 4-кратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

Каждая тысяча пройденных шагов будет конвертироваться в один рубль, и по итогам марафона «Пятерочка» направит накопленную сумму на покупку специального оборудования и инвентаря для воспитанников школы. Это дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Для них в учреждении реализуются программы обучения по разным видам спорта: настольный теннис, гандбол, плавание, регби на колясках, пауэрлифтинг и другие.