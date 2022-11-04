Пятого ноября у православных - Димитриевская родительская суббота

Пятого ноября у православных последняя в этом году родительская суббота - Димитриевская (Дмитриевская) суббота, когда принято почитать предков. В этот день поминают также погибших за веру.

В каждом году Димитриевская родительская суббота приходится на разные даты – она выпадает на ближайшую субботу перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского (его чтят восьмого ноября). Если Димитриевская суббота выпадает на четвертое ноября, день празднования Казанской иконы Божией Матери, то день поминовения усопших переносится на неделю раньше.

Как сообщается на странице храма святого Александра Невского в Челябинске, накануне вечером в храмах служат парастас - заупокойная Всенощная – последование великой панихиды по всем усопшим православным христианам, совершаемое на Всенощном бдении родительских суббот.

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска пятого ноября в 17 часов состоялось Вечернее заупокойное богослужение богослужение. Парастас. Лития. В субботу, шестого ноября, в восемь часов 30 минут начнется Литургия. Панихида, в 17 часов - Всеношное бдение. В полночь – ночная Литургия Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».

На Руси перед родительским днём наводили чистоту в домах, мылись в бане, где оставляли ведро чистой воды и новый веник для душ предков. Празднование начиналось вечером в пятницу, в избах: после ужина семьи хозяйка накрывала стол новой скатертью, ставила еду и приглашала предков.

В субботу готовили кутью, блины, яичницу, мясо, а также яства, особенно любимые их предками. За обедом откладывали по одной ложке в отдельную посуду, которую оставляли на ночь. Также наливали в отдельную посуду воду и вешали полотенце. За торжественным поминальным ужином вспоминали лучшее о своих умерших родственниках.

В Дмитриевскую субботу православные посещали службу, просили Господа отпустить им их грехи и подавали поминальные записки с именами умерших, ставили свечи за их упокой. В день Димитриевской субботы, как и в другие родительские дни (на мясопустную и Троицкую субботы, в субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста), православные христиане молятся об упокоении душ почивших людей - особенно родителей. Не лишним будет также принести поминальные продукты и положить их на панихидный стол в церкви.

После службы нужно посетить кладбище, привести в порядок могилки, прочесть поминальную молитву и обратиться к Господу с просьбой простить покойнику его грехи.

У Димитриевской родительской субботы многовековая история. Этот день поминовения усопших был установлен по почину Дмитрия Донского и по благословению преподобного Сергия Радонежского.

Димитриевская суббота несет в себе еще особый смысл - установленная после Куликовской битвы, она напоминает о всех погибших и пострадавших за Православие.

По церковному преданию, поминовение воинов установлено по почину великого князя Дмитрия Донского после тяжёлой и кровопролитной битвы на Куликовом поле, которая совершилась в день Рождества Пресвятой Богородицы восьмого сентября 1380 года.