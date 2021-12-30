«Пятёрочка» делает покупателей миллионерами

«Пятёрочка» и Сoca-Cola подвели промежуточные итоги новогодней акции «Миллион желаний», в рамках которой каждую неделю разыгрывается один миллион рублей.

Уже двое гостей магазинов «Пятёрочка» стали миллионерами: обладатели главного приза – Светлана Ильдусовна Сахарова из Альметьевска и житель Ижевска Ринат Ильгисович Абдуллин.

«Я никогда в жизни ничего не выигрывала, поэтому, узнав о выигрыше, сначала абсолютно не поверила в происходящее. Я по-настоящему удивилась: это правда произошло со мной? Неужели из миллионов россиян, которые покупают продукты в «Пятёрочке», выиграла именно я? Миллион рублей планирую потратить на улучшение своего здоровья и образование дочери», - сказала победительница акции «Миллион желаний» Светлана Ахтарова.

«День вручения приза совпал с моим Днём рождения, что порадовало меня вдвойне! Спасибо организаторам, что скрасили мой праздник и подарили неимоверную радость. Выигрыш потрачу, скорее всего, на покупку автомобиля, давно об этом мечтал», - комментирует Ринат Абдуллин.

Напомним, что испытать свою удачу могут все гости «Пятёрочки», зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта». Новогодняя акция продлится во всех магазинах до десятого января 2022-го года.

Чтобы получить шанс выиграть денежные призы, необходимо обязательно нажать на кнопку «Участвую» в личном кабинете в мобильном приложении «Пятёрочки».

После этого вплоть до десятого января включительно за каждую покупку в «Пятёрочке» или в сервисе «Пятёрочка Доставка» на сумму от 555 рублей с применением действующей «Выручай-карты» гости будут накапливать «шансы» на выигрыш. Чем больше покупок – тем больше шансов.