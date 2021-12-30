30.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 31 декабря
30.12.2021
«Пятёрочка» делает покупателей миллионерами
30.12.2021
В новом году россияне смогут сэкономить на спорте
30.12.2021
В Челябинске обрушилось перекрытие в строящемся здании на улице Свободы
30.12.2021
Автозавод «УРАЛ» уходит в корпоративный отпуск, но ряд подразделений продолжит работать
30.12.2021
В январские каникулы челябинский общественный транспорт будет работать в особом режиме
«Пятёрочка» делает покупателей миллионерами
06.10.2021
«Пятёрочка открыла «Академию кухни»
17.09.2021
«Пятёрочка» поможет нуждающимся на Урале
30.07.2021
«Пятёрочка» рассказала о самых востребованных товарах в экспресс-доставке
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021