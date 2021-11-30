«Пятёрочка» исполняет новогодние желания

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новогоднюю акцию, в рамках которой ежедневно будет разыгрываться тысяча призов. Акция проводится во всех магазинах «Пятёрочка» с 30 ноября по 10 января 2022 года. Принять участие в ней смогут все обладатели «Выручай-карты». Чтобы получить шанс выиграть денежные призы, необходимо обязательно нажать на кнопку «Участвую» в личном кабинете в мобильном приложении «Пятёрочки». После этого вплоть до десятого января включительно за каждую покупку в «Пятёрочке» или в сервисе «Пятёрочка Доставка» на сумму от 555 рублей с применением своей действующей «Выручай-карты» гости будут накапливать «шансы» на выигрыш. Чем больше покупок – тем больше «шансов».

Ежедневно будет разыгрываться тысяча призов на сумму тысяча рублей каждый и один приз в размере 100 тысяч рублей, а раз в неделю будет определяться победитель и обладатель суперприза в один миллион рублей.

«Без преувеличения Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников в нашей стране. Это время приятной суеты, подготовки праздничного стола, на который стараются выбрать все самое лучшее и вкусное, чтобы удивить гостей и порадовать родных и близких. И конечно же этот праздник не обходится без подарков для любимых. «Пятёрочка» тоже подготовила подарки для своих любимых гостей – более 50 миллионов рублей на исполнение желаний! Теперь хлопоты по покупке вкусных, свежих и разнообразных продуктов к праздничному столу станут ещё увлекательнее и выгоднее, ведь новогодние подарки от «Пятёрочки» и отличное настроение гарантированно получат тысячи наших гостей. А ещё участвуя в этой акции каждый сможет внести свой вклад, чтобы подарить настоящий праздник тем, кто в этом нуждается, – многодетным семьям и пожилым одиноким людям, подопечным фонда «Русь», - отмечает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Объявление обладателей главных призов в один миллион рублей будет проходить каждую неделю с 28 декабря 2021 года до первого февраля 2022 года. Информация о ежедневных победителях будет публиковаться на сайте акции.

Кроме того, по итогам акции сеть направит средства в благотворительный фонд «Русь» в пользу нуждающихся: по три рубля за каждого зарегистрированного участника.