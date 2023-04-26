«Пятёрочка» приглашает южноуральцев открыть новый дачный сезон

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила спецпредложение «Открываем дачный сезон», в рамках которого гости магазинов могут стать обладателями трех тысяч полезных вещей для загородного отдыха - наборов продуктов, шампуров, мобильных кондиционеров и музыкальных колонок.

Спецпредложение проходит во всех магазинах «Пятёрочка» до 29 мая 2023 года. Каждый гость, совершивший покупку на определенную сумму в одном чеке и зарегистрировавший его на сайте actions.5ka.ru, может принять участие в еженедельном конкурсе приятных призов, среди которых наборы для пикника и барбекю, подвесные кресла-коконы, бассейны, грили, велосипеды и др. Статус и условия конкурса можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте спецпредложения*.

Кроме того, пользователи сервиса экспресс-доставки смогут испытать удачу: еженедельно один из онлайн-покупателей сможет стать обладателем электосамоката.

Также в спецпредложении дополнительно предусмотрены призы за покупку товаров на любую сумму от партнеров, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте. Так гости торговой сети смогут принять участие ещё и в еженедельном конкурсе ценных призов от партнёров.

А если у ваших друзей в ближайшее время есть повод получить презент, но не знаете, что подарить, его всегда можно пригласить присоединиться к конкурсу и тоже попытать удачу. Самые удачливые могут получить приятную денежную сумму.

* Все подробности о спецпредложении, условиях участия, порядке проведения конкурса и выдачи призов можно узнать на сайте actions.5ka.ru.