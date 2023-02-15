«Пятёрочка» снова выручает южноуральцев

Торговая сеть «Пятёрочка» обновляет позиционирование своего бренда и возвращает слоган «Пятёрочка выручает!», под которым компания работала в Челябинской области шесть лет. Возвращение слогана приурочено ко дню рождения торговой сети, которой 15 февраля исполняется 24 года.

Торговая сеть приняла решение вернуться к прежнему слогану, поскольку он наиболее точно учитывает контекст времени и отражает ключевые ценности бренда – доступные цены, удобство, широта ассортимента и атмосфера для гостей.

«Мы прислушиваемся к своим гостям, с уважением относимся к их потребностям и готовы поддерживать их. Сложная рыночная ситуация, снижение индекса потребительской уверенности и рост уровня стресса у россиян, которые продолжают активно экономить, - все эти факторы обусловили обновление нашего CVP. Покупатели активно ищут самые разные способы экономить – ждут скидки, переключаются на более дешевые товарные позиции, пробуют товары собственных торговых марок. Помимо цены, важными критериями также являются удобство, комфорт и ассортимент магазина. Мы сегодня предлагаем покупателям действительно доступные цены, не снижая при этом высокое качество продуктов и сервиса. И этот смысл как нельзя лучше и точнее доносит наш предыдущий слоган, который гости всё ещё отлично помнят. Уверен, что это позиционирование поможет нам улучшить ценовое восприятие и увеличить трафик», - комментирует Михаил Ярцев, директор по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

Сеть обещает выручить, когда гостям нужно собрать свою корзину по комфортной цене, когда нет возможности тратить на покупки больше 30 минут или вообще сходить в магазин, когда хочется просто находить все нужные товары в одном месте и совершать по-настоящему выгодный шопинг в приятной атмосфере.

Слоган «Пятёрочка выручает!» говорит и о деятельном участии торговой сети в социальных проектах. Среди них «Корзина доброты» - помощь людям, попавшим в трудные жизненные ситуации и приютам для бездомных животных, «Островок безопасности» - помощь потерявшимся детям и пожилым людям, экологические инициативы, а также другие проекты, направленные на поддержку местных сообществ.

«Пятёрочка» не раз выручала гостей в самых сложных и важных жизненных ситуациях – в кризис, в пандемию.

Легендарный слоган интегрируется во все рекламные и маркетинговые активности бренда на ТВ и в OLV, Digital и т.д. Кроме того, будет использован и прежний узнаваемый джингл, где детский голос поёт «Пятерочка выручает!».