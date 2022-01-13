QR-код для подростков пока вводить не планируют

Вакцина для детей в возрасте 12-17 лет против коронавирусной инфекции «Спутник М», разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, должна поступить в гражданский оборот на следующей неделе. Пока власти не рассматривают возможность введения QR-кодов для подростков.

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», - сообщил «РИА Новости» директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Пока власти не рассматривают возможность введения QR-кодов для подростков. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, [такая возможность] не рассматривается», - цитируют СМИ ответ Пескова на вопрос о вероятности подобных мер, в том числе для стимулирования вакцинации.

Напомним, 24 ноября 2021 года министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет включительно – Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М»), разработанную Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Детская вакцина аналогична взрослому препарату «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять раз. Этот препарат также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Вакцинация подростков в возрасте от 12 по 14 лет включительно будет проводиться только при наличии согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при письменном информированном добровольном согласии самого подростка.

В Челябинской области для создания хорошего коллективного иммунитета среди подростков предстоит вакцинировать 93 тысячи из этой возрастной категории.

Напомним, эпидемиологи уже неоднократно подчеркивали, что по сравнению с первыми двумя волнами ковида сейчас в третью и четвертую волны дети стали болеть чаще и тяжелее.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса для детей 6–11 лет начнутся в начале 2022 года.

Президент Владимир Путин поручил начать разработку вакцины против коронавирусной инфекции для детей старше двух лет.

На самые часто повторяющиеся вопросы по вакцинации можно найти ответы на вакцина.стопкоронавирус.рф.