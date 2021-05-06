Работники Челябинского цинкового завода провели традиционный весенний субботник

Традиционный весенний субботник провели в начале мая работники Челябинского цинкового завода, входящего в состав Уральской горно-металлургической компании.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», металлурги привели в порядок площадку завода и прилегающую территорию. Все проведенные работы были единогласно приняты специальной комиссией без каких-либо нареканий.

По итогам субботника генеральный директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт присвоил звание «Цех высокой культуры» трудовым коллективам сразу двух подразделений - транспортного и гидрометаллургического цехов.

По словам начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ЧЦЗ Дмитрия Бакина, приведение своего рабочего места в порядок – это первый шаг к применению системы «бережливого производства». Убрать мусор, собрать листву, покрасить бордюры – это очень просто и не требует огромных затрат, зато позволяет существенно повысить общую культуру производства.