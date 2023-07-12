Работники ГРЦ Макеева собрали очередную партию гумпомощи бойцам СВО

В Челябинской области очередная партия гуманитарной помощи от работников АО «ГРЦ Макеева» передана волонтерам «ZOV Миасса» для отправки бойцам СВО.

Пункт сбора в дворце культуры и творчества «Прометей», открытый по распоряжению руководства Государственного ракетного центра в самые первые дни специальной военной операции, работает бесперебойно. Помещение быстро заполняется продуктами питания, промышленными товарами. Ассортимент их очень широк, и нет ни одной случайной вещи. Люди очень обдуманно, с большой заботой о солдатах подходят к сбору посылок. Их несут и везут не только работники предприятия, но и многочисленные жители Машгородка.

«Но если коробки можно посчитать (в этот раз их было более 90), груз взвесить (а это более 500 килограммов), то чем измерить теплоту людских сердец? Она в письмах, которые пишут миасцы военным. В очередной партии собранной гуманитарной помощи писем особенно много. Авторами большинства из них стали учащиеся подшефной ГРЦ гимназии №19. Бойцы распечатают трогательные детские послания с уральским приветом, упакованные в большую посылку, и поймут, как ими гордятся и верят в них юные соотечественники», - отмечают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева».

Желание поддержать солдат добрым словом побуждает людей писать и вкладывать в посылки свои небольшие, но очень теплые письма. Они словно пишут их своим родным детям, внукам, братьям: «Дорогой мой боец! С низким поклоном к тебе бабушка Люба из города Миасса Челябинской области. Что пожелать тебе? Самое главное - возвращайся домой в добром здоровье и с победой».

Принимая 11 июля очередную партию гуманитарной помощи от ГРЦ, волонтеры «ZOV Миасса» заверили, что она будет оперативно отправлена на передовую бойцам, с которыми налажена тесная связь.