Работники старше 65 лет могут продлить больничные для самоизоляции до 29 мая

Работающие жители Челябинской области старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции, смогут оформить электронные больничные до 29 мая.

На период нерабочих дней (с 6 по 30 апреля, а затем по 11 мая) работающие граждане 65 лет и старше могли оформить больничный, если они соблюдают режим самоизоляции, при этом не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске. Работодатели самостоятельно направляли в Фонд социального страхования России сведения, необходимые для начисления пособия по временной нетрудоспособности.

С 12 мая, по решению президента Владимира Путина, режим нерабочих дней в стране был отменен. Но в большинстве территорий сохранились веденные ограничения и рекомендации для жителей старше 65 лет сохранять режим самоизоляции. В Челябинской области режим повышенной готовности продлен по 30 мая.

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального отделения ФСС, 15 мая правительство РФ своим постановление продлило временный порядок дистанционного оформления больничных для работающих граждан 65 лет и старше в период с 12 по 29 мая.

«Выданные новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного», - пояснили в фонде. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС. Работникам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Возможность для получения листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализована в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Больничные начисляются по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается среднемесячным заработком 69 тысяч 961,65 рубля.

Подробную информацию по дистанционному оформлению больничного листа можно получить по телефонам региональной горячей линии (351) 265-85-29 и федеральной горячей линии 8-800-302-75-49, а также на сайте Челябинского регионального отделения ФСС РФ.