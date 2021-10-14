С 2022 года «больничные» будут оформляться только в электронном виде

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Советском районе Челябинска сегодня ночью, 14-го октября, сгорел один из уличных торговых прила
14.10.2021

Диверсия? Власти Советского района заявили об умышленном поджоге торгового прилавка для садоводов-пенсионеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Главный внештатный специалист пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Владим
Коронавирус
Коронавирус
14.10.2021

Главный внештатный пульмонолог: Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска жалуются на жуткий смог и запах горелого, которые накрыли город минувшим вечеро
14.10.2021

В смоге над Челябинском виноваты торфяники из Свердловской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров считае
Дороги
Дороги
14.10.2021

Александр Егоров назвал ремонт Комсомольского проспекта «достаточно хорошим проектом», но высказал ряд пожеланий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На автомобильном заводе «УРАЛ» состоялось расширенное заседание профсоюзного комитета. Мероприяти
14.10.2021

Конструктивный диалог: на АЗ «УРАЛ» состоялось заседание с заводским профсоюзом
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.10.2021

Сергей Миронов вновь поднял вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.10.2021

Бизнесмен из Нязепетровского района вырубил сосен на десять миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.10.2021

Челябинский театр кукол в День отца сделает сюрприз всем папам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.10.2021

Челябинцев призывают присоединиться к Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.10.2021

В Сосновском районе в аварии с грузовым тягачом пострадали три водителя

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.10.2021

В Челябинске в отношении вандалов, которые разрисовали новые трамваи, возбуждено уголовное дело
ФСС
больничные
Федерация
14.10.2021 14:28

С 2022 года «больничные» будут оформляться только в электронном виде

С 2022 года Фонд социального страхования РФ переходит на проактивную (беззаявительную) выплату пособий, в том числе и по листкам нетрудоспособности («больничным листам»).

Соответствующий федеральный закон № 126-ФЗ был подписан 30 апреля 2021 года.

Как поясняют в ФСС, выплаты становятся «автоматическими», что минимизирует участие работодателя (страхователя) в процессе их назначения, однако полностью исключить обмен данными невозможно. При этом он полностью переходит в цифровой формат.

Листки нетрудоспособности будут оформляться только в электронной форме, между работодателями (страхователями) и Фондом предусмотрен обязательный электронный документооборот.

Сведения, необходимые для назначения и выплаты пособий, страхователи должны будут направлять в Фонд в течение трех рабочих дней.

В ФСС отметили, что в случае непредставления или нарушения сроков направления в Фонд сведений работодатель будет привлекаться к административной ответственности.

Чтобы страхователь мог в кратчайший срок направить информацию без ошибок и в полном объеме, Фонд разработал и запустил систему Социального Электронного Документооборота (СЭДО) для обмена юридически значимыми электронными документами между Фондом и страхователями-работодателями. Всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендовано подключиться к сервису СЭДО (бесплатный электронный сервис).

В настоящее время в СЭДО реализована функция по обмену оперативной информацией в рамках реализации механизма «прямых выплат» пособий.

СЭДО интегрирован в бухгалтерские программы СБИС, 1С, СКБ Контур, Парус, Такском и пр.

Со спецификацией Фонда по использованию электронного сервиса Фонда в рамках СЭДО можно ознакомиться на сайте Фонда, где размещены ссылки на сервис и спецификации СЭДО.

ФСС
больничные
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Советском районе Челябинска сегодня ночью, 14-го октября, сгорел один из уличных торговых прила
14.10.2021

Диверсия? Власти Советского района заявили об умышленном поджоге торгового прилавка для садоводов-пенсионеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Главный внештатный специалист пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Владим
Коронавирус
Коронавирус
14.10.2021

Главный внештатный пульмонолог: Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска жалуются на жуткий смог и запах горелого, которые накрыли город минувшим вечеро
14.10.2021

В смоге над Челябинском виноваты торфяники из Свердловской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров считае
Дороги
Дороги
14.10.2021

Александр Егоров назвал ремонт Комсомольского проспекта «достаточно хорошим проектом», но высказал ряд пожеланий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На автомобильном заводе «УРАЛ» состоялось расширенное заседание профсоюзного комитета. Мероприяти
14.10.2021

Конструктивный диалог: на АЗ «УРАЛ» состоялось заседание с заводским профсоюзом
ФСС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2020

Работники старше 65 лет могут продлить больничные для самоизоляции до 29 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.08.2017

В Челябинской области на обеспечение инвалидов дополнительно выделено 700 миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 15 октября, в Концертном зале им. С. С. Прокофьева состоится большой праздничный конце
Интервью

Валерий Сундарев: Мы всегда оставляем место для джазового хулиганства

14.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В течение двух недель минздрав РФ планирует получить результаты экспертизы по вакцине от коронави
Общество

В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида

13.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области жалуются на огромные очереди в поликлиниках, долгое время ожидания, на
Общество

Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная

12.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители поселка Тюлюк (Катав-Ивановский район, Челябинская область), дорогу к которому весной зата
Общество

Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу

12.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск начал подготовку к зиме. По данным на десятое октября, подрядные организации, отвечающи
Общество

Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега

11.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для отдельных к
Общество

В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида

08.10.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

14.10.2021 15:56

«Томас» отметит свое 25-летие хитами и новыми песнями на челябинской сцене

14.10.2021 15:56

Сергей Миронов вновь поднял вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам

14.10.2021 15:54

Бизнесмен из Нязепетровского района вырубил сосен на десять миллионов рублей

14.10.2021 15:21

Челябинский театр кукол в День отца сделает сюрприз всем папам

14.10.2021 15:17

Диверсия? Власти Советского района заявили об умышленном поджоге торгового прилавка для садоводов-пенсионеров

14.10.2021 15:15

Главный внештатный пульмонолог: Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации

14.10.2021 14:49

Челябинцев призывают присоединиться к Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

14.10.2021 14:47

В Сосновском районе в аварии с грузовым тягачом пострадали три водителя

14.10.2021 14:46

В Челябинске в отношении вандалов, которые разрисовали новые трамваи, возбуждено уголовное дело

14.10.2021 14:44

Автозавод «УРАЛ» принял участие в работе Петербургского газового форума

14.10.2021 14:28

С 2022 года «больничные» будут оформляться только в электронном виде

14.10.2021 14:17

Архитекторы собирают мнения челябинцев о трех важных с точки зрения градостроительства территориях

14.10.2021 13:27

ВТБ объявляет о создании ESG-платформы

14.10.2021 13:08

В смоге над Челябинском виноваты торфяники из Свердловской области

14.10.2021 12:20

Бастрыкин поручил проверить информацию по жилью для участковых Челябинска

14.10.2021 12:18

В Челябинске изменятся маршруты движения трамваев №17 и №20

14.10.2021 12:17

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 103 тысячи

14.10.2021 11:57

ММК признан организацией с высоким уровнем противодействия коррупции

14.10.2021 11:56

Челябинские спортсмены выступят на Всероссийском фестивале студенческого спорта

14.10.2021 11:50

«Ростелеком» начал оптическую революцию в старинном поселке Челябинска

14.10.2021 11:36

Худрук «Уральского диксиленда» Валерий Сундарев отметит юбилей большим джазовым концертом

14.10.2021 11:15

Челябинцы обворовали золоторудное месторождение в Бурятии

14.10.2021 11:14

Александр Егоров назвал ремонт Комсомольского проспекта «достаточно хорошим проектом», но высказал ряд пожеланий

14.10.2021 11:01

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» откроет новые трассы

14.10.2021 10:59

Конструктивный диалог: на АЗ «УРАЛ» состоялось заседание с заводским профсоюзом

14.10.2021 10:58

Для вас поет Талгат Иргалеев

14.10.2021 10:56

Ковид разделил челябинцев

14.10.2021 10:39

Студенты ЧелГУ поделятся кровью

14.10.2021 10:19

Валерий Сундарев: Мы всегда оставляем место для джазового хулиганства

14.10.2021 10:11

Челябэнерго обеспечил электроснабжение социальной новостройки в Копейске

14.10.2021 10:00

Провайдер начал модернизацию сетей на улице 26 Бакинских комиссаров, Доменная и Сеченова

14.10.2021 09:14

В Коркино зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

13.10.2021 21:22

В Челябинской области в результате ДТП фура улетела в кювет, пассажиры легковушки застряли в кузове

13.10.2021 21:15

В четверг православные празднуют Покрова Пресвятой Богородицы

13.10.2021 21:10

Обращенные к реке Миасс фасады «Мегаполиса» в Челябинске станут активными

13.10.2021 21:02

В Челябинске закрывают движение на пересечении Сони Кривой и Свердловского проспекта

13.10.2021 18:20

В Челябинской области растет заболеваемость ковидом среди пенсионеров

13.10.2021 17:31

Южноуральские льготники начали получать выплаты на газификацию частных жилых домов

13.10.2021 17:25

Возле Верхнеуральской тюрьмы воздвигли крест в память о митрополите Крутицком

13.10.2021 17:19

Анонсы событий и мероприятий на 14 октября

13.10.2021 17:14

В нацпарке «Зигальга» открыли детский эколого-просветительский центр

13.10.2021 16:58

Хитрые садоводы без разрешения выкачивали воду из Малого Кременкуля

13.10.2021 16:55

«Ростелеком» приглашает южноуральцев на родительское онлайн-собрание по кибербезопасности

13.10.2021 16:44

В четверг в Челябинской области тепло и без осадков

13.10.2021 16:21

Не прошло и суток после жалобы жителей – подрядчик вышел на автодорогу к Тюлюку

13.10.2021 16:20

ГРЦ Макеева открыл «Неделю первоклассников» для детей своих сотрудников

13.10.2021 16:03

Как челябинским школьникам поступить в элитную школу

13.10.2021 15:56

В Челябинске спасают медвежонка, найденного на трассе

13.10.2021 15:11

Попова: Родители должны контролировать нахождение дома детей, отправленных на дистант

13.10.2021 14:51

На участке трассы М-5 в Челябинской ограничили движение до конца октября

13.10.2021 14:49

Вопросы и ответы по стимулирующим выплатам медикам за вакцинацию от ковида

13.10.2021 14:02

Один из руководящих сотрудников УралГУФКа стал фигурантом дела о взяточничестве

13.10.2021 13:21

Миасские депутаты увеличивают расходы на исполнение наказов избирателей

13.10.2021 13:20

Сборная России по водному поло выиграла групповой этап первенства мира

13.10.2021 12:19

Южноуральцы смогут вакцинироваться от ковида даже ночью

13.10.2021 12:14

В Челябинской области выросли показатели младенческой смертности

13.10.2021 11:59

В Челябинской области ковид оборвал жизни более пяти тысяч южноуральцев

13.10.2021 11:25

В Челябинской области неизвестный «перенес» границу «Таганая»

13.10.2021 11:23

В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида

13.10.2021 11:16

Миасс открывает двери для выпускников медицинских вузов

13.10.2021 11:00

Для челябинцев выступит ансамбль «Частушка»

13.10.2021 10:26

Текслер: Чтобы создавать будущее, нужно очень хорошо знать положение дел на сегодня

13.10.2021 10:12

Виталий Безруков заявил об усилении контроля за соблюдением правил охоты в регионе

13.10.2021 10:11

О тенденциях в системе оплаты труда и дефицитных профессиях узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

13.10.2021 10:11

«Свободные от COVID-19» регионы РФ получат спецгранты на развитие здравоохранения

13.10.2021 00:04

Челябинцы увидят хвостатых артистов Московского театра кошек В. Куклачёва

12.10.2021 20:26

Текслер – об обязательной вакцинации: После просмотра видео многое становится на свои места

12.10.2021 19:39

В Челябинск доставят ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы

12.10.2021 19:26

НМУ объявлены еще в двух городах Челябинской области

12.10.2021 19:16

В среду в Челябинской области тепло и без осадков

12.10.2021 18:21

На Земле регистрируется магнитная буря планетарного характера

12.10.2021 18:04

Анонсы событий и мероприятий на 13 октября

12.10.2021 17:41

Медики Челябинской области будут получать доплаты за каждого вакцинированного от ковида

12.10.2021 16:38

Магнитогорская телекомпания завоевала диплом международного фестиваля за фильм об ММК

12.10.2021 16:32

Группа ММК повышает эффективность экспортных продаж

12.10.2021 16:23

«Ростелеком» прокомментировал ситуацию с падением девочки в колодец компании

12.10.2021 16:14

Будем помнить: ушла из жизни Зоя Соколова

12.10.2021 15:25

Магнитогорцы, прибивавшие провинившихся «закладчиков» гвоздями к деревьям, хотели выйти на свободу

12.10.2021 14:51

В Челябинской области подросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

12.10.2021 14:33

Представители челябинского бизнеса приходят на помощь бездомным животным

12.10.2021 14:28

Осень еще порадует южноуральцев теплом

12.10.2021 13:52

Жители Челябинской области предпочитают брать кредиты онлайн

12.10.2021 13:38

Врач-инфекционист рассказал о снижении фертильности после тяжелого COVID-19

12.10.2021 13:38

Власти Курчатовского района осветили пространство рядом с челябинским кинотеатром «Победа»

12.10.2021 12:52

Вебинар для руководителей и не только: "Интернет -маркетинг на базе соцсетей" 19 октября.

12.10.2021 12:48

Скончался экс-представитель СК челябинец Владимир Маркин

12.10.2021 12:43

В Челябинске зазвучат концерты памяти погибших в Аргуне и при взрыве в Магнитогорске

12.10.2021 12:25

Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная

12.10.2021 11:48

Фильм о Карабаше получил приз международного фестиваля документального кино

12.10.2021 11:39

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 102 тысячи

12.10.2021 11:28

Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу

12.10.2021 11:25

Дело ОПГ «Халиулинские» передано в суд

12.10.2021 10:39

Металлурги ЧЦЗ защитят глаза инновационными незапотевающими очками

12.10.2021 10:34

Челябинск в четвертый раз покажет «Уральский характер»

12.10.2021 10:33

В Челябинской филармонии смогут привиться от COVID-19 работники сферы культуры

12.10.2021 09:58

Наталья Котова предупредила челябинский бизнес о последствиях за отказ от вакцинации от ковида

12.10.2021 09:43

Аллею спортсменов Челябинска украсили десять даурских лиственниц

11.10.2021 21:15

Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях

11.10.2021 20:24

В трех городах Челябинской области НМУ объявлены сразу на трое суток, в одном – на сутки

11.10.2021 20:10

Во вторник в Челябинской области тепло