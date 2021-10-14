С 2022 года «больничные» будут оформляться только в электронном виде

С 2022 года Фонд социального страхования РФ переходит на проактивную (беззаявительную) выплату пособий, в том числе и по листкам нетрудоспособности («больничным листам»).

Соответствующий федеральный закон № 126-ФЗ был подписан 30 апреля 2021 года.

Как поясняют в ФСС, выплаты становятся «автоматическими», что минимизирует участие работодателя (страхователя) в процессе их назначения, однако полностью исключить обмен данными невозможно. При этом он полностью переходит в цифровой формат.

Листки нетрудоспособности будут оформляться только в электронной форме, между работодателями (страхователями) и Фондом предусмотрен обязательный электронный документооборот.

Сведения, необходимые для назначения и выплаты пособий, страхователи должны будут направлять в Фонд в течение трех рабочих дней.

В ФСС отметили, что в случае непредставления или нарушения сроков направления в Фонд сведений работодатель будет привлекаться к административной ответственности.

Чтобы страхователь мог в кратчайший срок направить информацию без ошибок и в полном объеме, Фонд разработал и запустил систему Социального Электронного Документооборота (СЭДО) для обмена юридически значимыми электронными документами между Фондом и страхователями-работодателями. Всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендовано подключиться к сервису СЭДО (бесплатный электронный сервис).

В настоящее время в СЭДО реализована функция по обмену оперативной информацией в рамках реализации механизма «прямых выплат» пособий.

СЭДО интегрирован в бухгалтерские программы СБИС, 1С, СКБ Контур, Парус, Такском и пр.

Со спецификацией Фонда по использованию электронного сервиса Фонда в рамках СЭДО можно ознакомиться на сайте Фонда, где размещены ссылки на сервис и спецификации СЭДО.