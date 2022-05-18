Челябинская область начала предоставление ряда услуг ПФР и ФСС по принципу «одного окна»

Челябинская область приступила к предоставлению ряда государственных социальных услуг ПФР и ФСС по принципу «одного окна».

Как сообщает пресс-служба Челябинского регионального отделения Фонда, подписано соглашение о взаимодействии между отделением Пенсионного фонда России по Челябинской области и Челябинским региональным отделением Фонда социального страхования РФ об информационном взаимодействии при предоставлении государственных услуг в рамках «одного окна».

Пока соглашением предусмотрено действие принципа «одного окна» в отношении четырех государственных услуг:

1. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению (в части прием заявления о доставке пенсии).

2. Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.

3. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак - проводников.

4. Предоставление гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, государственной услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

Ранее, чтобы получить информацию о статусе предпенсионера либо подать заявление о доставке пенсии гражданам надо было обратиться в ПФР, а за техническими средствами реабилитации и путевкой на санаторно-курортное лечение - в ФСС. Теперь по выбору самого человека в любом из фондов на всей территории Челябинской области ему предоставят любую из четырех вышеупомянутых услуг.