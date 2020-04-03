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Работодателей Челябинской области проинструктировали о правилах перевода работников на "удаленку"

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 09:43

Социальные партнеры - правительство, профсоюзы и работодатели Челябинской области - направили руководителям предприятий и организаций региона обращение о развитии гибких форм занятости работников в период распространения коронавирусной инфекции.

Обращение касается работодателей всех форм собственности, действующих на территории Южного Урала. В нем отмечается, что на время эпидемии одной из наиболее эффективных форм занятости работников является переход на дистанционную работу (статья 312.1 ТК РФ).

Для перевода сотрудников на "дистанционку"работодателю необходимо, в частности, составить списки таких специалистов; определить порядок организации дистанционной работы, график и способы обмена информацией; издать приказ о временном переводе сотрудников на "удаленку" и ознакомить с ним работников.

Также в документе прописано, что перевод на дистанционную работу должен проходить с учетом производственных возможностей организации. 

Необходимо убедиться, что сотрудник имеет все необходимые ресурсы для выполнения удаленной работы, или предоставить необходимые технику и материалы.

Работодателям рекомендовано рассмотреть режим гибкого рабочего времени (статья 102 ТК РФ).

Обязательным требованием при переводе работников на дистанционную работу, режим гибкого рабочего времени является сохранение уровня оплаты труда и обеспечение своевременности ее выплаты.

"Обращаю ваше внимание на недопустимость принятия решения об увольнении или привлечении к дисциплинарной ответственности работников организаций, приостанавливающих свою деятельность в соответствии с указом №206, не вышедших на работу в период с 30 марта по 3 апреля. Кроме того,  следует учитывать, что за данный период за этими работниками сохраняется заработная плата", - подчеркнула первый заместитель губернатора Челябинской области, координатор Челябинской областной трехсторонней комиссии Ирина Гехт.

 

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