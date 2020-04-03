Работодателей Челябинской области проинструктировали о правилах перевода работников на "удаленку"
Социальные партнеры - правительство, профсоюзы и работодатели Челябинской области - направили руководителям предприятий и организаций региона обращение о развитии гибких форм занятости работников в период распространения коронавирусной инфекции.
Обращение касается работодателей всех форм собственности, действующих на территории Южного Урала. В нем отмечается, что на время эпидемии одной из наиболее эффективных форм занятости работников является переход на дистанционную работу (статья 312.1 ТК РФ).
Для перевода сотрудников на "дистанционку"работодателю необходимо, в частности, составить списки таких специалистов; определить порядок организации дистанционной работы, график и способы обмена информацией; издать приказ о временном переводе сотрудников на "удаленку" и ознакомить с ним работников.
Также в документе прописано, что перевод на дистанционную работу должен проходить с учетом производственных возможностей организации.
Необходимо убедиться, что сотрудник имеет все необходимые ресурсы для выполнения удаленной работы, или предоставить необходимые технику и материалы.
Работодателям рекомендовано рассмотреть режим гибкого рабочего времени (статья 102 ТК РФ).
Обязательным требованием при переводе работников на дистанционную работу, режим гибкого рабочего времени является сохранение уровня оплаты труда и обеспечение своевременности ее выплаты.
"Обращаю ваше внимание на недопустимость принятия решения об увольнении или привлечении к дисциплинарной ответственности работников организаций, приостанавливающих свою деятельность в соответствии с указом №206, не вышедших на работу в период с 30 марта по 3 апреля. Кроме того, следует учитывать, что за данный период за этими работниками сохраняется заработная плата", - подчеркнула первый заместитель губернатора Челябинской области, координатор Челябинской областной трехсторонней комиссии Ирина Гехт.