Работы на Ленинградском мосту Челябинска ведутся с опережением графика

Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров сегодня, девятого июня, оценил ход работ на Ленинградском мосту, построенном в 1953-м году, которые, как оказалось, ведутся с опережением графика.

Как отметили в пресс-службе мэрии, в настоящее время осуществляется демонтаж знакового объекта.

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Отметим, изначально на реконструкцию Ленинградского моста отводилось 27 месяцев. С учетом его огромного значения для жителей южноуральской столицы сроки выполнения работ были сокращены до 23-х месяцев. Движение по мосту запустят в июле 2022-го года.

Общая стоимость объекта составляет 1015,8 миллиона рублей, включая затраты на строительно-монтажные работы и строительный контроль.

Планируемое финансирование работ по реконструкции, которые ведутся по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

- 2020 год: 40,5 миллиона рублей (разработка рабочей документации, производство подготовительных работ);

- 2021 год: 400 миллионов рублей (переустройство коммуникаций, демонтаж моста и подходов, устройство опор нового моста, монтаж балок пролетного строения);

- 2022 год: 570,3 миллиона рублей (окончание устройства моста, устройство подходов).

В настоящее время строительно-монтажные работы выполняет АО «Уралмостострой», строительный контроль осуществляет ООО «Стройгрупп контроля и качества».

Полный ввод объекта в эксплуатацию (с движением трамваев) планируется первого сентября 2022-го года.

Напомним, Ленинградский мост полностью закрыли для движения в мае текущего года. Автомобилистам на период проведения работ придется пользоваться объездными путями по новой развязке (Российская – Братьев Кашириных) и по автодороге Меридиан.

В результате реконструкции Челябинск получит современный, крепкий 180-метровый мост с тремя полосами в каждую сторону. Расчетная пропускная способность моста в час пик при полной загруженности составит до восьми тысяч единиц транспорта в час.