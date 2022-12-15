Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области

Раненые военнослужащие из госпиталя Ясиноватой получили подарки вчера, 14 декабря, от жителей Челябинской и Московской областей. Бойцы получили ранения в ходе боевых действий и поддержать их пришли представители общественного движения «Донецкая Республика».

«Раненым передали предметы первой необходимости - нательное белье, предметы личной гигиены, спортивные костюмы, теплые носки, футболки, питьевую воду, чай, кофе, сладости, а также письма с наилучшими пожеланиями мира и добра», - говорится в сообщение в группе Ясиноватой ВКонтакте.

Передав гостинцы, активисты-общественники поблагодарили за предоставленную помощь международную волонтерскую группу "Москва-Донбасс" и неравнодушных прихожан Сосновского благочиния Челябинской епархии.