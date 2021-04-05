Расширился попечительский совет главного правового центра Магнитогорска

В Магнитогорске (Челябинская область) решением депутатского корпуса в состав попечительского совета Центра правовой информации «Библиотека П.В. Крашенинникова» вошли руководители Главгосэкспертизы.

Центр правовой информации «Библиотека П.В. Крашенинникова» создан в Магнитогорске в 2002 году. Попечительский совет возглавляет депутат Госдумы Павел Крашенинников, именно по его инициативе и начал работать центр.

Здесь ежегодно проводится около 300 мероприятий, участниками которых становится около 35 тысяч горожан. В библиотечном фонде более 40 тысяч томов, около половины из которых - юридической направленности.

В Попечительский совет входят руководители города и ПАО «ММК», известные в стране правоведы. Теперь в его состав включили начальника Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы России» Игоря Манылова и начальника Уральского филиала ФАУ «Главное управление государственной экспертизы России» Вадима Хохлова.

Как объяснили на заседании депутатского корпуса, они оба являются членами Ассоциации юристов России и уже давно помогают Центру правовой информации, фактически выполняя попечительские функции.