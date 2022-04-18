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Фото: Мария Белова

Районный этап фестиваля творчества для детей-сирот прошел в Курчатовском районе

В Курчатовском районе Челябинска состоялся отборочный тур городского фестиваля «Лестница успеха» для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он проходит в городе уже больше 10-ти лет.

В районном этапе приняли участие разновозрастные воспитанники Центра помощи детям, оставшиеся без попечения родителей «Солнечный», Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Курчатовского района и Центра содействия семейному воспитанию имени Зинаиды Антоновой.

«Все, что делается, делается ради вас, ребята. Дерзайте и творите, ведь в творчестве и заключается смысл жизни. Когда вы будете творить, ваше самочувствие будет улучшаться, а мы, взрослые, обязательно вам поможем. Всем желаю удачи, побед и успехов не только здесь, но и по жизни!», – выступил с приветственным словом на открытии фестиваля Первый замглавы Курчатовского района Константин Матыгин.

Одни из главных целей фестиваля – социальная адаптация детей, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выявление талантов и привлечение их к активному участию в культурной жизни Челябинска.

«Очень рада всех сегодня видеть! Наконец-то у нас есть замечательная возможность посмотреть на вас не через экран. Мы не сомневаемся, что за два года вы набрались опыта и готовы творить, нас удивлять и радовать. Мы активно следим в соцсетях за вашими успехами и победами. Сегодня вас ждет много подарков! Хочу сказать, что вы все талантливые. Уверена, нам будет сложно принимать решение о дальнейшем участии в городском конкурсе», – обратилась к ребятам начальник Курчатовского управления социальной защиты населения Администрации города Челябинска и Председатель жюри районного этапа фестиваля Анна Нифонтова.

Ребята подготовили разнообразные номера: они и танцевали, и пели, и играли на музыкальных инструментах. Жюри оценивали участников по таким критериям:  исполнительский уровень, оригинальность художественно-образного решения, артистичность, эмоциональность исполнения, степень художественного самовыражения, сценический образ, подбор репертуара соответственно возрасту участников.

Открыли фестиваль мальчики второго отряда Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, на базе которого и проходил конкурс. Они исполнили песню, посвященную милым девочкам.

«Готовясь к фестивалю, мы задействуем всех наших ребят. Когда они только поступают в наш центр, не очень хотят участвовать в творческих мероприятиях, говорят, что лучше в телефоне посидят. Но, командный дух захватывает их очень быстро, и они начинают интересоваться. А когда есть желание, то есть и результат. К тому же с ребятами занимаются педагоги: есть музыка, дзюдо, футбол, хореография, театральный кружок, трудовая адаптация и прикладное творчество. Дети развиты всесторонне», – рассказала замдиректора по воспитательной работе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Курчатовского района Анна Безикова.

Замдиректора добавила, что их ребята проходили со своими номерами на городской этап уже несколько раз. Когда победить не удается, педагоги стараются все корректно объяснить ребятам. Молодые люди не расстраиваются – они постоянно участвуют в конкурсах и фестивалях не только в родном городе, но и в соседнем Екатеринбурге.

«В этом фестиваля участвуют дети, которые не занимаются тем или иным видом творчества профессионально. Оценивать их очень сложно. Но нам все равно важно приобщить каждого ребенка к искусству и в дальнейшем поддерживать все начинания», – выразил свое мнение начальник отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Евгений Макаров.

Городской гала-концерт состоится 1 июня и будет посвящен празднованию Международного дня семьи и Международного дня защиты детей. По результатам районного этапа конкурса в нем примут участие коллектив «Озорные малыши» с номером «Пчелка Майя» Дома малютки, студия танца «Облака» и воспитанник Центра помощи детям «Солнечный» Илья Дробинин, ансамбли «Лошкари» и «Морячки» Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

 Все участники «Лестницы успеха»  получили сладкие подарки, спортивный инвентарь и дипломы об участии от Администрации Курчатовского района, депутата Челябинской городской Думы Сергея Селещука и депутата Совета депутатов Курчатовского района Ивана Клушина.

Автор: Мария Белова
Курчатовский район
дети-сироты
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14.04.2022 18:14

Текслер: К лету завершим дорогу от Парижа до Джабыка, плюс дорогу от Татищева до Парижа

14.04.2022 17:41

Южноуральским бизнесменам напомнили об обязанности сообщать о контролируемых иностранных компаниях

14.04.2022 17:24

В Челябинске рядом со школой дзюдо на Российской обустроят прогулочную зону

14.04.2022 17:03

С начала 2022 года на железной дороге в Челябинской области травмировано четверо человек

14.04.2022 17:00

Искусство должно быть доступным: челябинцам предлагают скидки на концерты в филармонии

14.04.2022 16:56

В Чурилово выявили нарушителей правил безопасности на железной дороге во время рейда

14.04.2022 16:46

Минобороны России: очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован

14.04.2022 16:36

«Бессмертный полк» снова пройдет по России

14.04.2022 16:28

Фестиваль песочных скульптур пройдет в челябинском горсаду имени Пушкина

14.04.2022 16:06

На Урале появилась тестовая зона уровня 5G от МегаФона

14.04.2022 15:48

Задержанный силовик из Миасса отстранен от службы, а его руководители будут наказаны

14.04.2022 15:43

Программирование с нуля: с чего начать и как выучить

14.04.2022 15:41

«FashionDay «Поколения М» - коллекции от дизайнера Игоря Гуляева и молодых челябинских модельеров

14.04.2022 15:34

Больше половины челябинцев поддержали расширение улицы Худякова

14.04.2022 15:04

Минпром Челябинской области пояснил, куда будут направлены федеральные 40 миллионов

14.04.2022 14:56

Лабораторная служба ЧОКБ отметит профессиональный праздник

14.04.2022 14:37

Родителей девочки из Челябинска, которая выбросила собаку с 20-го этажа, могут ограничить в правах

14.04.2022 13:55

Челябинские антимонопольщики запустили круглосуточный чат по росту цен

14.04.2022 13:52

В Челябинске подрядчик начал борьбу с провалами возле стелы «Город трудовой доблести»

14.04.2022 12:44

Поиск съемного жилья через интернет-площадки

14.04.2022 11:50

Южноуральские полицейские устроили облаву на таксистов

14.04.2022 11:49

Александр Орёл выбирает оптимальные для ленинцев лавочки

14.04.2022 11:29

За сутки заболел ковидом 291 южноуралец, выздоровели 406 человек, умерло семеро

14.04.2022 11:25

Мнение эксперта: Вопреки ожиданиям коллективного Запада коллапса российской экономики не случилось

14.04.2022 11:14

Текслер: «Мы и дальше будем создавать необходимые условия для «Трактора»

14.04.2022 11:08

В Ростовской области прошли массовые задержания нечистых на руку сотрудников ГИБДД

14.04.2022 11:06

В Магнитогорске благоустроят 45 дворов

14.04.2022 10:51

Военкомат Челябинской области передал удостоверения к боевым наградам семьям фронтовиков

14.04.2022 10:48

Начался суд над «дядей Сережей», которого обвиняют в педофилии

14.04.2022 10:41

В Челябинской области из оборота изъято 460 кг некачественных хлебобулочных изделий

14.04.2022 10:31

На майские праздники из Челябинска в Москву и обратно отправятся дополнительные поезда

14.04.2022 10:30

ИТ-компании смогут оформить отсрочку от армии своим сотрудникам на «Госуслугах»

14.04.2022 10:29

Непрезентабельный Ленин, окурки и неубранный мусор: площадь Революции огорчает внешним видом

14.04.2022 10:28

«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека

14.04.2022 10:25

Некоторые российские учёные помогают Западу создавать страшилки о нашей стране