Районный этап фестиваля творчества для детей-сирот прошел в Курчатовском районе

В Курчатовском районе Челябинска состоялся отборочный тур городского фестиваля «Лестница успеха» для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Он проходит в городе уже больше 10-ти лет.

В районном этапе приняли участие разновозрастные воспитанники Центра помощи детям, оставшиеся без попечения родителей «Солнечный», Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Курчатовского района и Центра содействия семейному воспитанию имени Зинаиды Антоновой.

«Все, что делается, делается ради вас, ребята. Дерзайте и творите, ведь в творчестве и заключается смысл жизни. Когда вы будете творить, ваше самочувствие будет улучшаться, а мы, взрослые, обязательно вам поможем. Всем желаю удачи, побед и успехов не только здесь, но и по жизни!», – выступил с приветственным словом на открытии фестиваля Первый замглавы Курчатовского района Константин Матыгин.

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Одни из главных целей фестиваля – социальная адаптация детей, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выявление талантов и привлечение их к активному участию в культурной жизни Челябинска.

«Очень рада всех сегодня видеть! Наконец-то у нас есть замечательная возможность посмотреть на вас не через экран. Мы не сомневаемся, что за два года вы набрались опыта и готовы творить, нас удивлять и радовать. Мы активно следим в соцсетях за вашими успехами и победами. Сегодня вас ждет много подарков! Хочу сказать, что вы все талантливые. Уверена, нам будет сложно принимать решение о дальнейшем участии в городском конкурсе», – обратилась к ребятам начальник Курчатовского управления социальной защиты населения Администрации города Челябинска и Председатель жюри районного этапа фестиваля Анна Нифонтова.

Ребята подготовили разнообразные номера: они и танцевали, и пели, и играли на музыкальных инструментах. Жюри оценивали участников по таким критериям: исполнительский уровень, оригинальность художественно-образного решения, артистичность, эмоциональность исполнения, степень художественного самовыражения, сценический образ, подбор репертуара соответственно возрасту участников.

Открыли фестиваль мальчики второго отряда Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, на базе которого и проходил конкурс. Они исполнили песню, посвященную милым девочкам.

«Готовясь к фестивалю, мы задействуем всех наших ребят. Когда они только поступают в наш центр, не очень хотят участвовать в творческих мероприятиях, говорят, что лучше в телефоне посидят. Но, командный дух захватывает их очень быстро, и они начинают интересоваться. А когда есть желание, то есть и результат. К тому же с ребятами занимаются педагоги: есть музыка, дзюдо, футбол, хореография, театральный кружок, трудовая адаптация и прикладное творчество. Дети развиты всесторонне», – рассказала замдиректора по воспитательной работе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Курчатовского района Анна Безикова.

Замдиректора добавила, что их ребята проходили со своими номерами на городской этап уже несколько раз. Когда победить не удается, педагоги стараются все корректно объяснить ребятам. Молодые люди не расстраиваются – они постоянно участвуют в конкурсах и фестивалях не только в родном городе, но и в соседнем Екатеринбурге.

«В этом фестиваля участвуют дети, которые не занимаются тем или иным видом творчества профессионально. Оценивать их очень сложно. Но нам все равно важно приобщить каждого ребенка к искусству и в дальнейшем поддерживать все начинания», – выразил свое мнение начальник отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Евгений Макаров.

Городской гала-концерт состоится 1 июня и будет посвящен празднованию Международного дня семьи и Международного дня защиты детей. По результатам районного этапа конкурса в нем примут участие коллектив «Озорные малыши» с номером «Пчелка Майя» Дома малютки, студия танца «Облака» и воспитанник Центра помощи детям «Солнечный» Илья Дробинин, ансамбли «Лошкари» и «Морячки» Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Все участники «Лестницы успеха» получили сладкие подарки, спортивный инвентарь и дипломы об участии от Администрации Курчатовского района, депутата Челябинской городской Думы Сергея Селещука и депутата Совета депутатов Курчатовского района Ивана Клушина.