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Реакция жителей заставила приостановить строительство мусороперегрузочной станции в Агаповском районе

Общество
Сегодня, 12:05
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В Агаповском районе (Челябинская область) приостановлено строительство мусороперегрузочной станции – до разрешения всех возникших у населения вопросов.

Такое решение было принято в результате состоявшейся вчера, 15-го сентября, встречи первого заместителя министра экологии региона Яны Куприковой с жителями посёлка Гумбейка и Первомайского сельского поселения.

Станция возводится в районе в рамках концессионного соглашения между областью и АО «Управление отходами». Между тем, жителей данных населенных пунктов интересует, на каком расстоянии от их домов расположится площадка будущей мусороперегрузочной станции, как будут соблюдаться санитарные нормы и технология перегрузки твердых коммунальных отходов.

«В результате обсуждения было принято решение приостановить ведение строительных работ до разрешения всех возникших вопросов, что планируется сделать на следующей встрече с жителями», - подчеркнула Яна Куприкова.

Как рассказали в пресс-службе минэкологии региона, на встрече присутствовали также заместитель главы района Сергей Стрижов, заместитель генерального директора АО «Управление отходами» Денис Бочкарев и представитель генподрядчика ООО «Геосинтетика» Андрей Петлин.

 

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